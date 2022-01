GDDKiA: w II kwartale br. może być znany wariant łącznika między Via Baltica i Via Carpatia

Prawdopodobnie w drugim kwartale tego roku będzie wskazany wariant przebiegu drogi S16, czyli łącznika pomiędzy drogami S61 Via Baltica i S19 Via Carpatia - poinformował we wtorek dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski.

Wskazał, że kończą się prace nad analizą dotyczącą tej inwestycji.

Przypomniał jednocześnie, że rozważany jest przebieg S16 w dwóch korytarzach: na bazie dk 65 Szczuczyn-Ełk (w trzech wariantach) oraz na bazie dk8 Białystok - Augustów (tzw. wariant alternatywny).

Warianty na bazie dk 65 zostały już wcześniej oprotestowane przez organizacje ekologiczne. W sprawie przebiegu trasy S16 podzielone są również lokalne samorządy.

"Myślę, że wszystko jest możliwe. Ta analiza wielokryterialna uwzględnia cztery płaszczyzny: środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i wynik tych analiz wskaże, który z tych wariantów jest najkorzystniejszy. Prawdopodobnie w drugim kwartale 2022 r. będziemy mieli sytuację, w której te decyzje i wskazania z naszej strony zostaną podjęte" - mówił we wtorek w Polskim Radiu Białystok Borzuchowski.

Warianty na bazie dk 65 zostały już wcześniej oprotestowane przez organizacje ekologiczne, które podkreślają, że poprowadzenie drogi na bazie tej trasy jest niekorzystne, bo będzie ona przecinać Biebrzański Park Narodowy.

W sprawie przebiegu trasy S16 podzielone są również lokalne samorządy. Te leżące w sąsiedztwie dk 65 chcą drogi ekspresowej w tym wariancie, natomiast położone przy dk 8 Białystok - Augustów opowiadają się za budową drogi ekspresowej na swoim terenie. Nie brakuje także głosów, że potrzebne są obie drogi ekspresowe.

Borzuchowski, nie przesądzając o wyborze, który będzie dokonany podkreślił, że głównym kryterium, które powinno być brane pod uwagę przy decydowaniu o budowie dróg ekspresowych powinien być ruch w danym miejscu. Wskazał, że z prowadzonych pomiarów ruchu wynika, że w 2020, 2021 r. ruch samochodów ciężkich na drodze dk 8 Białystok - Augustów był pięciokrotnie większy niż na drodze Białystok - Ełk.

"To na pewno jest wskaźnik czy wskazówka, że powinniśmy myśleć i mieć na uwadze konieczność rozbudowy tej drogi (dk 8)" - mówił dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA pytany o to, co będzie z dk 8, jeśli byłby wybrany wariant na bazie dk 65.

Borzuchowski przypomniał, że obecnie ws. dk8 Białystok - Augustów są wydane trzy decyzje środowiskowe na modernizację drogi na odcinku Korycin - Augustów w wariancie dwa plus jeden (pasy ruchu). Przypomniał też, że trwają przygotowania do budowy obwodnic na tej trasie: Sztabina, Suchowoli (są zawarte umowy w systemie projektuj i buduj). Zaznaczył, że te jednojezdniowe obwodnice mają mieć możliwość rozbudowy w przyszłości o drugą jezdnię.

"Wydaje się biorąc pod uwagę ruch, że droga dwujezdniowa do Augustowa jest tutaj konieczna" - powiedział.

Wojciech Borzuchowski podsumował, że w 2021 r. w Podlaskiem oddano do użytku 51,4 km dróg ekspresowych - trzy odcinki Via Baltica: Śniadowo-Łomża Południe, oraz zrealizowany w dwóch kontraktach odcinek węzła Kolno do obwodnicy Szczuczyna. W 2022 r. mają być oddane w Podlaskiem dwa kolejne odcinki Via Baltica. 16 marca ma być oddana tzw. południowa obwodnica Łomży - odcinek Łomża Południe - Łomża Zachód, a do końca listopada fragment Suwałki - Budzisko.

Borzuchowski przypomniał także, że z wykonawcami zawarto 10 umów na projekt i budowę odcinków S19. Na trzech z tych odcinków powinny się zacząć w 2022 r. prace budowlane: Kuźnica-Sokółka, Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód i Białystok Zachód-Księżyno. Łącznie GDDKiA odpowiada za realizację 13 odcinków S19. Dla trzech trwają jeszcze przygotowania (etap środowiskowy).

Obecnie w Podlaskiem jest ok. 160 km dróg ekspresowych. Docelowo mają to być 444 km na czterech drogach ekspresowych.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl