GDDKiA: W Programie Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej inwestycje za 25,5 mln zł

W ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrealizowała już osiem zadań o wartości 25,5 mln zł - poinformował PAP rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak.

"Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej nabiera tempa. Mimo tego, że jest to bardzo +młody+ Program, już widać jego pierwsze efekty (8 zadań o wartości 25,5 mln zł). Tylko w tym roku zrealizowanych zostanie blisko 700 zadań na kwotę 400 mln zł" - powiedział rzecznik.

Przypomniał, że program ten został rozpisany do 2024 r. Obejmuje on ok. 12 tys. zadań, które zostały ujęte w ponad 1100 inwestycji.

"Spośród tych 1100 inwestycji posiadamy już ponad 220 uzgodnionych przez ministra infrastruktury Programów Inwestycji, a to pozwala nam ogłaszać przetargi na prace przygotowawcze i realizację" - dodał.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej został przyjęty przez Radę Ministrów pod koniec lutego tego roku. Łącznie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg krajowych w ramach tego programu zostanie przeznaczone 2,5 mld zł.

