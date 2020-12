GDDKiA: w przyszłym tygodniu wstępne podsumowanie konsultacji ws. S16 Ełk-Knyszyn

W przyszłym tygodniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ma wstępnie podsumować zakończone w piątek konsultacje ws. planowanego przebiegu drogi S16 na odcinku Ełk-Knyszyn - poinformował PAP rzecznik białostockiej GDDKiA Rafał Malinowski.

Inwestycja ta wzbudza emocje, bo we wszystkich zaproponowanych dotąd w pracach projektowych wariantach, droga ta ma przecinać Biebrzański Park Narodowy - największy park narodowy w kraju. Ma ingerować także w tereny objęte europejską siecią ochrony Natura 2000 czy tereny chronione międzynarodową konwencją Ramsar dotyczącą cennych mokradeł, obszarów wodno-błotnych. Należy też brać pod uwagę strefy ochronne ptaków strefowych i ostoje nietoperza - mopka zachodniego, szlaki migracji zwierząt.

Konsultacje ws. S16 cieszyły się - jak już oceniono w czwartek podczas Podlaskiej Debaty Drogowej przeprowadzonej online - ogromnym zainteresowaniem. Podczas tej debaty podano, że wpłynęło już wówczas ok. 4 tys. głosów, z czego ok. 90 proc. na formularzach Fundacji dla Biebrzy, która - wspólnie z Fundacja Greenmind i WWF Polska - sprzeciwia się budowie S16 przez Biebrzański PN.

Ankiety w konsultacjach można było przesyłać drogą elektroniczną do północy z piątku na sobotę. Rafał Malinowski poinformował, że w przyszłym tygodniu będą one wstępnie podsumowane, szersze opracowanie będzie wymagało więcej czasu.

Dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski tłumaczył podczas debaty drogowej, że planowana droga S16 ma być łącznikiem komunikacyjnym między szlakami S61 Via Baltica i S19 Via Carpatia w Polsce, ma zapewnić połączenie tych dróg, ich - jak mówił - "spójność komunikacyjną" poprzez drogi ekspresowe. Odcinek z Knyszyna w Podlaskiem do Ełku w województwie warmińsko-mazurskim ma być elementem Via Carpatia. S16 ma skomunikować drogą ekspresową Białystok z Olsztynem.

Borzuchowski mówił, że przyszła S16 ma mieć "ogromne" znaczenie dla rozwoju gospodarczego całej wschodniej Polski, poprawić dostępność komunikacyjną, warunki do transportu. Podkreślał, że wariant tej drogi ma być wybrany w oparciu o wszystkie aspekty gospodarcze, społeczne, ekonomiczne, techniczne i przyrodnicze. Według tych kryteriów oceniane są wszystkie proponowane warianty, by wybrać najbardziej obiektywny.

Trzy z proponowanych przez projektantów korytarzy przebiegu S16 Ełk-Knyszyn prowadzą w rejonie obecnej dk 65 z Białegostoku do Ełku. Droga miałaby ok. 60-62 km, w każdym z wariantów planowana jest różnej długości estakada. Droga - we wszystkich wariantach biegłaby trasą: Knyszyn, Mońki, Osowiec, Ciemnoszyje, Ruda, Grajewo do węzła Guty, Od września - już jako efekt konsultacji - jest też wariant czwarty zakładający, że powstałaby droga ekspresowa nie w oparciu o dk 65, a o dk 8 z Białegostoku do Augustowa( węzeł Knyszyn - węzeł Raczki). W tym wariancie Biebrzański PN byłby przecięty w najwęższym miejscu w regionie Sztabina. Wielu uczestników podlaskiej debaty drogowej sugerowało, by rozważyć właśnie ten wariant.

Projektanci podkreślają, że zaprojektowanie tej drogi to - jak mówili na debacie - "wyzwanie", bo jest trudne z powodu warunków geologicznych terenu, rolnictwa, warunków środowiskowych. W rejonie Osowca jest też zamknięty teren wojskowy ( jest negatywna opinia Wojskowego Sztabu Wojskowego w Białymstoku), linia kolejowa (przygotowywana jest jej modernizacja jako elementu Rail Baltica). Przeciwne jest także Osowieckie Towarzystwo Fortyfikacyjne, które uważa, że droga nie jest korzystna, by zachować walory historycznej Twierdzy Osowiec. Za budową S16 Knyszyn-Ełk jest powiat moniecki.

GDDKiA zapowiadała już wcześniej, że do listopada 2021 ma być gotowy STEŚ - Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe s16 Ełk-Knyszyn, nad którym właśnie trwają prace. Wariant przebiegu trasy ma być wskazany w pierwszej połowie 2022 r.