GDDKiA: W tym roku na Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ok. 400 mln zł

W ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza zrealizować 684 zadania wartości około 400 mln zł - wynika z informacji podanych przez GDDKiA.

"Tylko w tym roku w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej zrealizowane zostaną 684 zadania o wartości ok. 400 mln zł, co stanowi ok. 16 proc. budżetu PBID" - informuje dyrekcja.

Dodano, że około. 1,1 mld zł (44 proc. budżetu PBID) przeznaczone zostanie w latach 2022-2024 na realizację prawie 11 600 zadań związanych z przejściami dla pieszych. Na realizację pozostałych zadań z PBID w latach 2022-2024 przeznaczony zostanie 1 mld zł (ok. 40 proc. budżetu).

GDDKiA podaje, że najwięcej zadań na liście na 2021 rok ujętych zostało w woj. małopolskim (183) i wielkopolskim (151). Małopolska jest również na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o środki, jakie zostaną przeznaczone w tym roku na realizację zadań (83,4 mln zł).

Ponad 63 mln zł trafią na zadania realizowane w ramach PBID w woj. lubuskim. Niemal 55 mln zł to koszt zadań w woj. łódzkim, a 48,5 mln zł - w Wielkopolsce.

Łącznie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg krajowych w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 zostanie przeznaczone 2,5 mld zł.

