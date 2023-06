GDDKIA: Wkrótce wniosek o decyzję środowiskową dla trasy S11 na terenie woj. śląskiego

W najbliższych miesiącach katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawnioskuje o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla nowej drogi ekspresowej S11 na terenie woj. śląskiego – poinformowała GDDKiA.

Informację przekazał Marek Niełacny z katowickiego oddziału GDDKiA.

Pierwotnie zapowiadano złożenie wniosku o tzw. decyzję środowiskową do połowy ub. roku. W dokumentacji złożonej przez wykonawcę - tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz m.in. materiałach do wydania decyzji środowiskowej - znaleziono jednak elementy wymagające poprawy. STEŚ i materiały do decyzji środowiskowej Dyrekcja zamówiła w biurze Complex Projekt w październiku 2018 r.

Zauważa się, że studium sieciowe z elementami studium korytarzowego GDDKiA opracowała własnymi siłami

Jak przypomniała w ostatnich dniach GDDKiA, zielone światło dla rozpoczęcia przygotowań dla drogi ekspresowej S11 Kępno - A1 dało ujęcie tej trasy w Programie Budowy Dróg Krajowych z 8 września 2015 r. Przygotowano program inwestycji, który w lutym 2016 r. zatwierdziło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, dzieląc inwestycję na dwa odcinki realizacyjne.

Pierwszy objął tzw. obwodnicę Tarnowskich Gór, drugi odcinek od granicy woj. śląskiego i opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór. Obwodnica Tarnowskich Gór o szacowanej długości ok. 25 km powinna zaczynać się między Tworogiem i Lublińcem, wieść w przybliżeniu wzdłuż granicy Tarnowskich Gór i kończyć na węźle Piekary Śląskie istniejącej autostrady A1. Odcinek od granicy woj. opolskiego - szacowany na 36,1 km - powinien być zbliżony do obecnie eksploatowanej drogi krajowej nr 11.

Tzw. studium sieciowe z elementami studium korytarzowego GDDKiA opracowała własnymi siłami. Zamówione w kolejnym etapie opracowanie STEŚ podzielono na dwa odcinki: od granicy woj opolskiego i śląskiego do rzeki Mała Panew (granica powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego) oraz od Małej Panwi do węzła z autostradą A1 w Piekarach Śląskich.

Dla obu odcinków opracowano cztery warianty przebiegu trasy o takim samym stopniu szczegółowości. Na końcowym fragmencie wszystkie warianty drogi ekspresowej biegną w tym samym śladzie - wzdłuż drogi nr 911 (od projektowanego węzła Radzionków do ul. Pod Lipami) oraz w śladzie DW 911 (od ul. Pod Lipami do połączenia z autostradą A1). Dla samego węzła Piekary Śląskie zaprojektowano trzy warianty.

Te rozwiązania korytarzowe i projektowe konsultowane były społecznie jesienią 2019 r.

W efekcie m.in. w rejonie Jeżowej skorygowano przebieg trasy na długości ok. 8 km, ze względu na zachowanie wymaganej strefy ochronnej od gniazd bielika zwyczajnego, w Tworogu skorygowano ok. 11 km trasy dla projektowanych dwóch wariantów, a w Świerklańcu - dwa warianty na odcinku 3 km.

W ramach STEŚ biuro projektowe dokonało analizy wielokryterialnej przyjętych rozwiązań projektowych. Na odcinku od granicy woj. opolskiego i śląskiego do Małej Panwi najwyżej oceniono wariant C zielony, który zakłada m.in. poprowadzenie trasy po zachodniej stronie miejscowości Jeżowa, przez tereny leśne. Dalszy przebieg wariantu zielonego jest zbieżny z przebiegiem oraz rozwiązaniami wariantu niebieskiego.

Dla odcinka południowego wybrano wariant II. Na przeważającej części odcinka przez Krupski Młyn, Tworóg, Tarnowskie Góry trasa prowadzona jest przez tereny leśne. Na tym odcinku ma mieścić się węzeł Tworóg z DW907 oraz węzeł Tarnowskie Góry Zachód, łączący S11 przez nową drogę gminną o długości 3,7 km.

Ważne. Na tym etapie nie nastąpią ostateczne rozstrzygnięcia w zakresie geometrii węzła Piekary Śląskie

Na terenie gminy Świerklaniec zaprojektowano węzeł Tarnowskie Góry Wschód na połączeniu z DK78 (ul. Główna). W Piekarach Śląskich zaprojektowano węzeł Radzionków z DW911 (ul. Bytomską) oraz szereg przejazdów nad drogami lokalnymi. Koniec trasy biegnie w śladzie istniejącej DW911 i kończy na węźle Piekary Śląskie.

Podjęto decyzję, że na tym etapie nie nastąpią ostateczne rozstrzygnięcia w zakresie geometrii węzła Piekary Śląskie i powiązania go z istniejącą siecią dróg. Przesunięcie wyboru ostatecznych rozwiązań projektowych na węźle Piekary, wynikło z analiz ruchowych realizowanych w odrębnym opracowaniu.

Wykazały one, że obecnie zaprojektowane geometrie węzła nie spełniają oczekiwań co do przepustowości na części relacji. Stąd decyzja, że na etapie opracowywania koncepcji programowej wykonana zostanie analiza geometryczna i przepustowości w co najmniej trzech wariantach.

Dlatego we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wskazany ma zostać wariant węzła Piekary Śląskie o największej zajętości terenu i największym zakresie oddziaływania inwestycji. Dzięki temu nie zostanie wstrzymane procedowanie decyzji, przy zachowaniu możliwości wprowadzenia rozwiązań projektowych węzła po wykonaniu szczegółowych analiz.

GDDKiA przypomina, że przed wydaniem decyzji środowiskowej zostanie ponownie zapewniony udział społeczeństwa

Kolejnym krokiem - w perspektywie najbliższych miesięcy - będzie złożenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, w którym wypracowane warianty zostaną wskazane jako preferowane. Ponownie jednak oceniane będą wszystkie warianty (tym razem głównie pod kątem środowiskowym), a następnie zostanie wydana decyzja administracyjna, zatwierdzająca wariant przewidziany do realizacji.

GDDKiA przypomina, że przed wydaniem decyzji środowiskowej zostanie ponownie zapewniony udział społeczeństwa. Umożliwione zostanie zapoznanie się z dokumentacją i składanie uwag oraz wniosków. Równolegle do procedowanej decyzji środowiskowej opracowywana będzie koncepcja programowa uszczegóławiająca przyjęte rozwiązania.

