GDDKiA wybrała projektantów trzech obwodnic w śląskim

Najkorzystniejsze oferty w przetargach na zaprojektowanie trzech nowych obwodnic na drodze 78 we wschodniej części woj. śląskiego wybrała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Budowę obwodnic Kroczyc, Pradeł oraz Szczekocin i Goleniów zaplanowano w latach 2023-2025.

Trzy sąsiadujące ze sobą inwestycje o łącznej długości prawie 25 km mają powstać w rządowym programie budowy 100 obwodnic. Przetargi na dokumentację tych przedsięwzięć (wraz z pozyskaniem zgód, wsparciem przy przetargu na prace budowlane i pełnieniem nadzoru autorskiego) katowicki oddział GDDKiA ogłosił z końcem maja br. Oferty otwarto w lipcu br.

W piątek po południu rzecznik katowickiego oddziału Dyrekcji Marek Prusak poinformował, że w przetargach na dokumentacje obwodnic Kroczyc oraz Pradeł najkorzystniejsze oferty złożyła spółka Gramar z Lublińca (za 2 mln zł i niespełna 1,2 mln zł), a dla obwodnicy Szczekocin i Goleniów - spółka Mosty Katowice (blisko 3,5 mln zł).

Obwodnice kolejno: Kroczyc, Pradeł oraz Szczekocin i Goleniów będą kontynuacją obwodnic Poręby i Zawiercia, w ciągu drogi krajowej nr 78. Poprowadzone będą po nowym śladzie, wytyczonym na niezurbanizowanym terenie, na którym głównie znajdują się pola uprawne - jako droga główna ruchu przyspieszonego o przekroju jednojezdniowym, złożonym z dwóch pasów ruchu.

Obwodnica Kroczyc o długości ponad 9 km jest planowana jako południowo-wschodnie obejście tej miejscowości. Obwodnica Pradeł (ponad 2 km) ma obchodzić tę miejscowość od północy. Najdłuższa, będzie obwodnica o długości ponad 13 km, która od północy ominie miejscowości Grabiec, Bonowice, Szczekociny i Goleniowy.

GDDKiA zakłada, że wszystkie te inwestycje będą miały nawierzchnie dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Wyposażone będą w oświetlenie, oznakowanie, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie, a także urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe i zbiorniki retencyjne. Na pierwszej z nich ma być też przejście dla zwierząt.

Dla przygotowania projektów obwodnic - wraz z pozyskaniem zgód - przewidziano terminy od 21 do 24 miesięcy. Następnie założono po 7 miesięcy na przeprowadzenie przetargów na wykonawców robót i po 19 miesięcy na wykonanie prac. Wykonanie inwestycji przewidywane jest na lata 2023-25.

W pobliżu rozpoczęto już przygotowywanie budowy - w dwóch etapach - obwodnicy Zawiercia oraz sąsiedniej Poręby w ciągu DK 78. Ta inwestycja została rozpoczęta przed ogłoszeniem programu 100 obwodnic. W woj. śląskim w rządowym programie mają powstać także obwodnice: Herbów Nowych, Blachowni, Świerklańca i Nakła Śląskiego (są na etapie zamawiania prac przedprojektowych).

GDDKiA przygotowuje też w pobliżu rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 46 między Częstochową a Szczekocinami. Do przebudowy przewidziano nieco ponad 3-kilometrowy fragment DK46 między Ślężanami i Lelowem, aby dostosować go do nośności 11,5 ton na oś oraz uspokoić ruch drogowy, poprawiając bezpieczeństwo.

Jak wynika z informacji na platformie zamówień GDDKiA, otwarto już oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji, wsparciem zamawiającego i pełnieniem nadzoru autorskiego.

W tym postępowaniu spłynęło sześć ofert. Przy budżecie zamówienia 870 tys. najtańsza przekracza go o niespełna 7 tys. zł; najdroższą wyceniono na ponad 2,2 mln zł. Ze specyfikacji wynika, że na wykonanie projektu i pozyskanie decyzji przewidziano 15 miesięcy, na przetarg na roboty 8 miesięcy, a na wykonanie robót 10 miesięcy.