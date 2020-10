GDDKiA wybrała wykonawcę drugiej części tzw. łącznika brzeskiego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na zaprojektowanie i budowę drugiej części tzw. łącznika brzeskiego łączącego drogę krajową nr 75 z autostradą A4 w Małopolsce. Wybrano ofertę z najniższą ceną wynoszącą ponad 98,3 mln zł.

Planowany odcinek będzie pełnił również funkcję zachodniej obwodnicy Brzeska.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, spośród sześciu nadesłanych ofert najtańszą przedstawiła firma Eurovia na ponad 98,3 mln zł i to ją wybrano na wykonawcę zadania.

Drugi etap łącznika będzie się miał ok. 3 km długości. Jego trasa przebiegać będzie od ronda, które kończy pierwszy etap łącznika Brzesko (oddany do użytku w 2016 r.). Łączy on autostradę A4 z drogą krajową nr 94. Włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie ulicy A. Mickiewicza.

Według zapowiedzi GDDKiA drugi etap obwodnicy Brzeska, podobnie jak przyszła trasa z Brzeska do Nowego Sącza tzw. "sądeczanka", będzie miał parametry dwujezdniowej drogi głównej o ruchu przyspieszonym. Zakończenie budowy łącznika jest planowane w 2023 r.

Budowa trasy pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu tranzytowego, pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku.