GDDKiA wybrała wykonawcę obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę projektu i budowy obwodnicy Chełma (Lubelskie) w ciągu drogi ekspresowej S12. Podpisanie umowy z wykonawcą – firmą Strabag – planowane jest w drugim kwartale tego roku.

"Oferta firmy Strabag, warta ok. 441,9 mln zł, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12" - podał, w komunikacie prasowym, Łukasz Minkiewicz ze stanowiska ds. komunikacji w lubelskim oddziale GDDKiA.

W przetargu, ogłoszonym w grudniu ub. roku, oferty złożyły cztery firmy. Od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pozostałe trzy firmy biorące udział w przetargu mogą złożyć odwołania. Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie standardowo skontrolowana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Minkiewicz zaznaczył, że jeżeli nie zostaną złożone odwołania, podpisanie umowy z wykonawcą powinno nastąpić w drugim kwartale tego roku.

"To kolejny krok do budowy obwodnicy Chełma. Przechodzimy z etapu przygotowania tej inwestycji do jej realizacji. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy z wykonawcą, który zaprojektuje trasę, a następnie ją zbuduje i uzyska pozwolenie na użytkowanie. Planujemy, że prace budowlane rozpoczną się w 2023 roku" - podkreśla, cytowany w komunikacie, dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA Mirosław Czech.

Obwodnica Chełma o planowanej długości ok. 13,6 km powstanie w ciągu drogi ekspresowej S12 i będzie przebiegać w nowym śladzie. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Wybudowane zostaną cztery węzły drogowe, wiadukty, dwa mosty w ciągu drogi ekspresowej, przejścia dla zwierząt, urządzenia ochrony środowiska, drogi do obsługi ruchu lokalnego.

Trasa ominie miasto od północnej strony. Jadąc DK12 od strony miejscowości Piaski, kierowcy wjadą na nią między Stołpiem i Janowem na węźle Chełm Zachód. Drugi z węzłów - Chełm Północ - powstanie w miejscowości Horodyszcze, a dalej trasa przekroczy rzekę Uherkę. Obok miejscowości Okszów powstanie węzeł drogowy Chełm Okszów. Następnie obwodnica przekroczy linię kolejową nr 81 relacji Chełm - Włodawa. Koniec odcinka zaplanowano za węzłem Chełm Wschód, na połączeniu z obecną DK12 w miejscowości Kolonia Antonin.

Obwodnica Chełma to pierwsza część budowy blisko 75-km fragmentu drogi ekspresowej S12 w woj. lubelskim - od węzła Piaski Wschód (niedaleko Lublina) do granicy z Ukrainą w Dorohusku. Na dwa odcinki S12 - między Piaskami a Chełmem (34,6 km) oraz między Chełmem a Dorohuskiem (23 km) toczy się osobne postępowanie; w marcu 2019 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowej.

