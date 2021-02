GDDKiA wybrała wykonawcę odcinka A2 za prawie pół miliarda zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę projektu i budowy ok. 14 km autostrady A2 Swory - Biała Podlaska (Lubelskie). Umowa z wykonawcą - firmą Polaqua – ma być podpisana w drugim kwartale tego roku.

"Oferta firmy POLAQUA (467 661 011,65 zł) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę trzeciego z czterech odcinków autostrady A2 Siedlce - Biała Podlaska. Chodzi o fragment pomiędzy rejonem miejscowości Swory a węzłem Biała Podlaska" - podała GDDKiA w poniedziałek w komunikacie prasowym.

Przetarg w formule "Projektuj i buduj" dotyczący tego odcinka autostrady został ogłoszony w listopadzie ub. roku. W styczniu GDDKiA informowała, że wpłynęło osiem ofert, a najniższą cenowo ofertę złożyła firma firmy Polaqua.

Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w II kwartale 2021 r. - poinformowała GDDKiA.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa około 14 km autostrady A2, która będzie tu przebiegać po nowym śladzie. Będą tam dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Projekt obejmuje też budowę dróg równoległych do obsługi przyległego terenu, urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. "Rodzaj nawierzchni - betonowa lub bitumiczna - określi wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej" - podała GDDKiA.

Na początku lutego GDDKiA wybrała także wykonawcę projektu i budowy ok. 19 km autostrady A2 między węzłem Siedlce Zachód a rejonem miejscowości Malinowiec. Umowa z wykonawcą - firmą Strabag, która złożyła najniższą cenowo ofertę na blisko 700 mln zł - ma być podpisana w II kwartale 2021 r.

Postępowania przetargowe w trybie "Projektuj i buduj" toczą się także na kolejne odcinki autostrady A2: Malinowiec-Łukowisko, Łukowisko-Swory. W sumie postepowania przetargowe dotyczą ok. 44 km trasy między Siedlcami a Białą Podlaską.

Trwa też postępowanie na zaprojektowanie około 32 km A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią. W przetargu tym wpłynęło dziewięć ofert. GDDKiA planuje, że umowa z projektantem, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w marcu 2021 r.

W sierpniu ub. roku oddano do użytku ponad 15 km A2 między węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego.

Wiosną 2020 r. zawarte zostały kontrakty na dwa odcinki autostrady pomiędzy węzłami: Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Na środkowy odcinek od węzła Groszki do węzła Gręzów kontrakt podpisano z końcem stycznia 2021r.

Natomiast w województwie łódzkim i mazowieckim trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 89 kilometrów o dodatkowy pas ruchu. Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r.