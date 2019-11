GDDKiA: Wykończenia A1 wokół Częstochowy do końca 2020 r.

Do końca 2020 r. potrwają prace związane z zakończeniem inwestycji dot. autostradowej obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1 - zasygnalizował w poniedziałek po. dyrektora GDDKiA Tomasz Żuchowski. Główny ciąg tej trasy powinien zostać oddany kierowcom w tym roku.

Ich zakres obejmuje m.in. wykonanie robót na głównym ciągu trasy, roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych oraz wykończenia obiektów inżynierskich. W ostatni czwartek GDDKiA informowała też o wyborze wykonawcy w ostatnim z cząstkowych przetargów na elementy bezpieczeństwa, niezbędne dla udostępnienia jezdni autostrady kierowcom. Podpisanie tej umowy zaplanowano na początek grudnia.- Mobilizacja wykonawcy robót zabezpieczających oraz deklaracje wykonawców, z którymi ostatnio podpisaliśmy umowy na wykonanie ogrodzenia, oznakowania poziomego i pionowego oraz barier ochronnych wskazują, że przed końcem roku kierowcy ominą Częstochowę nowym odcinkiem A1 - napisała w rozesłanych w poniedziałek materiałach prasowych GDDKiA.Zasygnalizowała też, że w ostatnich dniach zawarła aneks do umowy z konsorcjum wykonującym roboty zabezpieczające - w efekcie uznania przez inżyniera kontraktu roszczenia wykonawcy związanych z czynnikami zakłócającymi i utrudniającymi. - Dotyczy to usunięcia kolizji wodociągowej oraz konieczności wykonania nieplanowanych prac naprawczych - wskazała Dyrekcja. W aneksie wydłużono czas robót zabezpieczających do 23 grudnia br.GDDKiA zaznaczyła, że kolejne przetargi wyłonią wykonawców, którzy wybudują ekrany akustyczne wzdłuż jezdni A1, dokończą prace na węzłach wraz z ich oświetleniem, na miejscach obsługi podróżnych oraz w obwodzie utrzymania, a także wykonają prace porządkujące teren wokół autostrady.Drożność A1 wokół Częstochowy jest kluczowa dla przekierowania tam ruchu z miejskiego odcinka DK1.