GDDKiA zamawia dokumentację dla trzech obwodnic w śląskim

Przetargi na dokumentację trzech obwodnic wzdłuż drogi krajowej nr 78 – dla miejscowości Kroczyce, Pradła oraz Szczekociny i Goleniowy - ogłosił katowicki oddział GDDKiA. Inwestycje mają powstać w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic na drogach krajowych.

Ponadto w woj. śląskim w rządowym programie mają powstać także obwodnice: Herbów Nowych, Blachowni, Świerklańca i Nakła Śląskiego.

Jak wynika z piątkowej informacji GDDKiA, obecne przetargi dotyczą wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji trzech obwodnic w ciągu DK78 o łącznej długości ok. 25 km. W pobliżu rozpoczęto już przygotowywanie budowy - w dwóch etapach - obwodnicy Zawiercia oraz sąsiedniej Poręby (rozpoczęte przed ogłoszeniem programu 100 obwodnic.

Obwodnice Kroczyc, Pradeł oraz Szczekocin i Goleniów będą poprowadzone po nowym śladzie - wytyczonym na niezurbanizowanym terenie, na którym głównie znajdują się pola uprawne - jako drogi główne ruchu przyspieszonego o przekroju jednojezdniowym.

Obwodnica Kroczyc o długości ponad 9 km jest planowana jako południowo-wschodnie obejście tej miejscowości Kroczyce. Obwodnica Pradeł ma liczyć ponad 2 km i obchodzić tę miejscowość od Północy. Najdłuższa, będzie obwodnica o długości ponad 13 km, która od północy ominie miejscowości Grabiec, Bonowice, Szczekociny i Goleniowy.

GDDKiA zakłada, że wszystkie te inwestycje będą miały nawierzchnie dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Wyposażone będą w oświetlenie, oznakowanie, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie, a także urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe i zbiorniki retencyjne. Na pierwszej z nich ma być też przejście dla zwierząt.

Jak informował ogłaszając program 100 obwodnic w lutym br. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, według wstępnych szacunków wartość inwestycji, które w całym kraju mają zostać zrealizowane w latach 2020-2030 w ramach programu to 28 mld zł.

Kryteriami wyboru miejscowości były: natężenie ruchu w poszczególnych miastach i miasteczkach, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz "ważne czynniki społeczno-gospodarcze". Przy wyborze lokalizacji brano pod uwagę poprawę dostępu do miejscowości i regionów turystycznych.

Budowa obwodnic ma być finansowana z pieniędzy Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Kolejnym źródłem wpływów do KFD są też pieniądze unijne.

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Do końca 2019 r. oddano do ruchu w ramach tego programu 15 obwodnic, a w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64.