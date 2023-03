GDDKiA zamawia przebudowę kolejnego odcinka starej "gierkówki"

GDDKiA chce zamówić przebudowę odcinka drogi krajowej nr 91, czyli starej "jedynki", czy "gierkówki", którą na południe od Częstochowy do czasu oddania autostrady A1 odbywał się główny ruch w kraju w osi północ-południe.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Na dwóch odcinkach o łącznej długości 10 km trwają już prace budowlane

Ogółem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza do 2025 r. przebudować 40-kilometrowy odcinek DK91 między Częstochową i Siewierzem. Nadal będzie to dwujezdniowa trasa z kolizyjnymi skrzyżowaniami. Podniesiona zostanie natomiast jej nośność, zastosowana zostanie tzw. cicha nawierzchnia; powstaną chodniki i drogi pieszo-rowerowe, ekrany akustyczne, oświetlenie i odwodnienie. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe, powstaną nowe do kontroli pojazdów. Droga ma mniej oddziaływać na środowisko.

Na dwóch odcinkach o łącznej długości 10 km trwają już prace budowlane, dla dwóch kolejnych trwa wyłanianie wykonawców. Na pozostałych trzech odcinkach trwa wykonywanie dokumentacji projektowej. Jak wynika z piątkowej informacji rzecznika katowickiego oddziału GDDKiA, ogłoszony teraz przetarg dotyczy odcinka Zawada - Siedlec duży o długości ponad 5,5 km.

Początek tego odcinka to rejon skrzyżowania DK91 z ul. Długą w Zawadzie, następnie biegnie on przez miejscowości Romanów i Siedlec Mały do granicy Siedlca Małego i Dużego. Kryteriami oceny ofert w tym przetargu są: cena (60 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości (do 40 proc. za przedłużenie o 5 lat). Na oferty GDDKiA czeka do 14 kwietnia br.

Na dwóch odcinkach DK91 Nowa Wieś - Zawada oraz Markowice - Brudzowice, o łącznej długości 10 km, trwają już roboty budowlane. Wartość tych inwestycji to łącznie ponad 132 mln zł. Umowę na pierwszy z nich, o długości 4,9 km podpisano we wrześniu ub. roku, z umownym terminem w listopadzie br. Umowę na 5,1-kilometrowy odcinek Markowice - Brudzowice zawarto w styczniu br., z umownym terminem w lipcu 2023 r.

W przygotowaniu są przetargi na kolejne odcinki "gierkówki"

Dla odcinków Częstochowa - Nowa Wieś (4,6 km) oraz Siedlec Duży - Koziegłowy (4,4 km), po otwarciu ofert w grudniu ub. roku, trwa sprawdzenie złożonej dokumentacji przetargowej pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli nie wpłyną odwołania od rozstrzygnięć w przetargach, umowy według GDKKiA mogłyby zostać podpisane na przełomie I i II kwartału br.

W przetargu na odcinek Częstochowa - Nowa Wieś wpłynęło sześć ofert. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia ponad 95,3 mln zł, a najtańsza oferta wynosi 95,4 mln zł. Na odcinek Siedlec Duży - Koziegłowy wpłynęło siedem ofert. GDDKiA przygotowała budżet 94,6 mln zł, a oferta z najniższą kwotą opiewa na 81,3 mln zł. W obu przypadkach najniższe kwoty zaoferowała firma PORR.

W przygotowaniu (trwa wykonywanie dokumentacji projektowej) są odcinki DK91: Koziegłowy - Markowice o długości 5,3 km (ogłoszenie przetargu planowane jest w IV kwartale br.), Brudzowice - Siewierz o długości 5,3 km (przetarg w II poł. br.) i Siewierz - Podwarpie o długości 6,9 km (ogłoszenie przetargu w IV kw. br.). Realizacja tych zadań przypadłaby na lata 2024-26.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl