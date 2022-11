GDDKiA zapowiada aneksy waloryzacyjne kontraktów na utrzymanie dróg

Wkrótce będą aneksy waloryzacyjne dotyczące kontraktów na bieżące utrzymanie dróg i mniejszych inwestycji - poinformowała w środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dotąd wpłynęło ponad 200 wniosków o waloryzację wynagrodzenia - dodała.

Rozpoczęliśmy proces polegający na podwyższeniu limitu waloryzacyjnego bądź wprowadzeniu klauzuli waloryzacyjnej do już zawartych umów na bieżące utrzymanie dróg oraz na mniejsze zadania inwestycyjne - poinformowała GDDKiA.

Waloryzacja ma dotyczyć m.in. umów, które pierwotnie zostały zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy, lub termin ich realizacji został przedłużony umownie na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Obecnie w umowach GDDKiA stosowany jest 10-proc. limit waloryzacyjny. Obejmuje on umowy zawierane na wszystkich etapach prac nad inwestycją drogową.

"Znając potrzeby rynku, rozpoczęliśmy proces polegający na podwyższeniu limitu waloryzacyjnego bądź wprowadzeniu klauzuli waloryzacyjnej do już zawartych umów na bieżące utrzymanie dróg oraz na mniejsze zadania inwestycyjne" - wskazano w środowej informacji GDDKiA. Dodano, że określono założenia do planowanego procesu aneksowania już zawartych umów na utrzymanie dróg.

Waloryzacja ma dotyczyć umów, które: pierwotnie zostały zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy, lub termin ich realizacji został przedłużony umownie na okres dłuższy niż 12 miesięcy (przedłużenie nie wynikało z winy wykonawcy), jak też tych, które zostały zawarte przed 24 lutego br. lub po 24 lutego br., a oferty w przetargu złożone zostały przed tym terminem - wyjaśniła Dyrekcja.

"Na początku września br. spotkaliśmy się z przedstawicielami firm utrzymaniowych i zaprezentowaliśmy wypracowane (główne) założenia dotyczące waloryzacji. Pierwsze aneksy już podpisaliśmy. Rozpatrujemy kolejne wnioski" - poinformowała Dyrekcja. Wskazała, że dotąd wpłynęło do niej ponad 200 wniosków o waloryzację wynagrodzenia.

Obecnie, jak wyjaśniono, w umowach GDDKiA stosowany jest 10-proc. limit waloryzacyjny. "Obejmuje on umowy zawierane na wszystkich etapach prac nad inwestycją drogową, tj. od opracowania dokumentacji przygotowawczej, poprzez projekt, aż po roboty budowlane i nadzór nad realizacją kontraktu" - zaznaczono. Taki limit waloryzacyjny obejmie też długookresowe prace związane z utrzymaniem istniejących dróg. "Mechanizm waloryzacyjny zakłada, że ryzyko wzrostu (ale również spadku cen) dzielone jest pół na pół między inwestora i wykonawcę, a waloryzacja może przybierać wartości zarówno dodatnie, jak i ujemne, tj. +/- 10 proc." - przekazano.

Jak poinformowała GDDKiA, "mechanizm waloryzacji odpowiednio reaguje na zmiany cen na rynku". Dodano, że wprowadzony przez GDDKiA w styczniu 2019 r. system bierze pod uwagę szereg kluczowych dla robót drogowych wskaźników publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i to na ich podstawie wyliczany jest wskaźnik korygujący cenę.

24 maja br. rząd zdecydował o zwiększeniu limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł oraz Programu budowy 100 obwodnic o 115 mln zł. Obejmuje to też podniesienie do 10 proc. limitu waloryzacji dla kontraktów, dla których był na niższym poziomie. 5 lipca br., przy udziale przedstawicieli Prokuratorii Generalnej RP i Ministerstwa Infrastruktury, odbyło się spotkanie z organizacjami branżowymi. "Dotyczyło ono treści planowanych do zawarcia aneksów do umów na roboty budowlane, zwiększających limit poziomu waloryzacji do 10 proc. Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (ZKK). Uzgodniliśmy ostateczną treść aneksów" - dodała Dyrekcja.

W dwóch lipcowych turach - jak podano - podpisano 50 aneksów z 18 wykonawcami; w sierpniu kolejne 34 aneksy; a we wrześniu osiem. Jednocześnie dwa aneksy zostały podpisane przy okazji zawierania nowych umów na realizację inwestycji. "Z kolei zgodnie z przyjętym harmonogramem w październiku podpisaliśmy kolejne siedemnaście aneksów. To łącznie 111 inwestycji realizowanych przez 26 wykonawców" - przekazano.

Podpisywane aneksy, jak wyjaśniono, dotyczą inwestycji realizowanych w ramach rządowych programów: Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) oraz Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. "Aneksy obejmują wynagrodzenie za prace wykonane po 24 lutego br., czyli po agresji Rosji na Ukrainę i związanych z tym skutków ekonomicznych" - zaznaczono.

Według GDDKiA podniesienie limitu waloryzacji będzie miało zastosowanie także do tych wykonawców, którzy podpisali umowy w ostatnim czasie, jak również składali oferty w latach 2021-2022 (przed wybuchem wojny) i oczekują na wybór oferty najkorzystniejszej lub podpisanie umowy.

Zwrócono uwagę, że w skład "koszyka" obejmującego główne elementy cenotwórcze wpływające na ostateczny bilans kosztowy kontraktu, wchodzą ceny produkcyjne: paliwa, cementu, asfaltu, stali, kruszywa oraz średnie wynagrodzenia pracowników branży (wszystkie z ustalonymi stałymi wagami).

"Dodatkowo pod uwagę brany jest indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych - wskaźnik inflacyjny (CPI), który odzwierciedla pozostałe elementy cenotwórcze, które nie zostały wyodrębnione w koszyku (np. produkty spożywcze, usługi edukacyjne, usługi hotelowe)" - wskazano.

Mechanizm waloryzacyjny oparty o koszyk na bieżąco reaguje na zmiany poszczególnych cen głównych elementów cenotwórczych - zapewniono. "Wzrosty czy spadki cen jednego rodzaju asortymentu w danym okresie często bilansowane są spadkami czy wzrostami innych elementów" - stwierdzono. W przypadku projektów realizowanych w systemie Projektuj i buduj, waloryzacja następuje od wystawienia pierwszego Przejściowego Świadectwa Płatności (PŚP), wystawionego po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prac, czyli na etapie projektowania. W przypadku systemu Buduj, waloryzacja rozpoczyna się od pierwszego PŚP za roboty, czyli de facto od razu - poinformowano.

Stwierdzono, że jednym z głównych założeń mechanizmu waloryzacyjnego jest "solidarny (50/50) podział ryzyka związanego ze wzrostem/spadkiem kosztów realizacji kontraktów pomiędzy wykonawcę a zamawiającego (GDDKiA)". Przyjęto, że 50 proc. wartości kontraktu podlega waloryzacji. "Takie podejście ma zapobiec sytuacji niekontrolowanego i nieograniczonego wzrostu kosztów inwestycji drogowych" - zapewniono.

GDDKiA podkreśliła, że "żadne rozwiązania, w tym mechanizm waloryzacji, nie zwalniają wykonawców z analizy ryzyka i rzetelnej wyceny ofert".

