GDDKiA zapowiada prace na A2. Oceniany będzie stan nawierzchni

Od wtorku, 24 października, do końca miesiąca na autostradzie A2 pomiędzy węzłem Konotopa a granicą z województwem łódzkim będą przeprowadzane badania stanu nawierzchni.

Badania stanu nawierzchni w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, będą realizowane nocą (22.00-6.00), w sobotę i niedzielę w ciągu dnia (8.00-18.00).

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), prace tego typu polegają na tym, że samochód z urządzeniem diagnostycznym jedzie prawym pasem, co 50 m zatrzymuje się na ok. 2 min i w tym czasie wykonuje badanie nawierzchni. Jego wynki są później podstawą do oceny nośności istniejącej nawierzchni z uwagi na planowaną dobudowę trzeciego pasa oraz wymianę warstwy ścieralnej.

Badania nawierzchni są częścią przygotowywanej dokumentacji, która jest związana z poszerzeniem 89 km A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią. Pozwolą one na ocenienie stanu nawierzchni po 10-letnim użytkowaniu.