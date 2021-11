Gdy złamie się dźwig. Sposoby na czarne scenariusze w budownictwie

- Przy likwidacji szkody sednem sprawy jest to, żeby odszkodowanie wystarczyło na jej pokrycie. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z dużym wzrostem cen materiałów i usług, już po roku wartość kontraktu ma się nijak do jego rzeczywistej wartości - o niuansach ubezpieczeń w budownictwie mówi Patryk Wełnicki z firmy brokerskiej EIB.

Ubezpieczeniem powinien być także objęty sprzęt budowlano-montażowy. Podstawową polisą jest tu tzw. ubezpieczenie CPM (Contractor's Plant And Machinery). Podobnie jest ubezpieczenie CAR/EAR, również oparte na zakresie od wszystkich ryzyk, czyli od wszelkich możliwych szkód, niezależnie od ich źródła, poza wyłączeniami wskazanymi w umowie ubezpieczenia.- Obowiązkowe nie są, ale praktycznie wszyscy inwestorzy (zarówno publiczni, jak i prywatni) wymagają od wykonawców posiadania odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. Nierzadko wymogi te są bardzo szczegółowe i rozbudowane. Mogę z przekonaniem powiedzieć, że żadna porządna firma budowlana nie wątpi w ich potrzebę. Ubezpieczenie CAR/EAR zawiera albo ona, albo inwestor. Oczywiście są pojedyncze wyjątki, ale dotyczą budów o mniejszej skali i zdarzają się coraz rzadziej.Natomiast jeśli chodzi o ubezpieczenie sprzętu budowlanego, z tym bywa różnie. Generalnie wykonawcy ubezpieczają swój sprzęt, który jest dla nich szczególnie istotny, przedstawia szczególną wartość albo stanowi o ciągłości możliwości świadczenia określonych usług. Jeśli mam firmę, która ma trzy koparko-ładowarki, to są dla mnie jak linia produkcyjna w zakładzie - muszę je zabezpieczyć. Czy ubezpieczać w ramach CPM betoniarkę lub inny drobny sprzęt? Nie zawsze jest to uzasadnione.- Tak, nie powiem, że „sky is the limit”, ale szczególnie teraz, kiedy mamy do czynienia ze wzrostem cen materiałów i usług, rosną także ceny maszyn specjalistycznych. To sumy od kilkudziesięciu do kilkuset albo nawet więcej tysięcy złotych. Maszyny dźwigowe czy dźwigi samojezdne potrafią kosztować nawet powyżej miliona złotych.- Gdy się spojrzy na wymogi w przetargach ogłaszanych przez inwestorów - zarówno publicznych, jak i przez firmy prywatne - praktycznie zawsze trafia się na katalog ubezpieczeń, które muszą być zawarte częściowo przez wykonawcę, a częściowo przez inwestora. W jego skład wchodzi ubezpieczenie, chroniące samą pracę, ryzyka budowy i montażu, czyli wspomniane CAR/EAR, ale także ubezpieczanie, o którym nie mówiłem wcześniej, a jest ono także ważne: polisa odpowiedzialności cywilnej (OC) wykonawcy w zakresie szkód rzeczowych, osobowych czy strat finansowych, które może wyrządzić osobom trzecim, także inwestorowi.W przypadku firm świadczących usługi projektowe wymagane jest także posiadanie specjalnej polisy odpowiedzialności cywilnej zawodowej. W katalogu pojawia się także ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (NNW), ale ono jest mniej istotne. Dodatkowo czasami wymagane jest, żeby wykonawca ubezpieczył swój sprzęt.Problemem w przypadku takich wymogów jest jednak zakres oczekiwań zamawiających. Często określają je oni w sposób, który sprawia, że są one trudne do spełnienia i wiąże się z koniecznością poniesienia przez wykonawców bardzo dużych kosztów. Najczęściej dotyczy to oczekiwanej wysokości franszyz (kwot pomniejszających odszkodowanie - przyp. red.) lub długości ochrony w tzw. okresie gwarancyjnym. Jeżeli w przypadku inwestycji drogowej o wartości 1 mld zł, GDDKiA wymaga, żeby franszyza w ubezpieczeniu budowy nie przekraczała 50 tys. zł czy 20 tys. zł, to za każdym razem, gdy próbujemy znaleźć taką ochronę dla naszego klienta, to mamy z tym wielki problem. Często jest to niemożliwe albo naraża wykonawcę na duże koszty. Przy inwestycjach tej wielkości i tego rodzaju ubezpieczyciele mają określone warunki brzegowe, których zmiana nie zawsze jest możliwa. Może wynikać z warunków umów reasekuracyjnych albo ze statystyk szkodowych.- Każde ubezpieczenie musi opiewać na określoną wartość. Sumą ubezpieczenia polisy CAR/EAR jest wartość kontraktu z inwestorem. Przy likwidacji szkody, bez względu na to, czy mamy do czynienia ze szkodą całkowitą, czy częściową, sednem sprawy jest to, żeby odszkodowanie wystarczyło na jej pokrycie. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z dużym wzrostem cen materiałów i usług, wartość kontraktu zawartego np. w 2020 r. ma się nijak do jego rzeczywistej wartości w 2021 czy 2022 roku. W związku z tym powinna zostać zwaloryzowana, a suma ubezpieczenia CAR/EAR podniesiona, żeby dostosować ochronę do rzeczywistych potrzeb. Jej wysokość powinna się odnosić do momentu powstania szkody, a nie do momentu zawarcia kontraktu. Jeżeli wykonawca zgłasza potrzebę jego waloryzacji, oznacza to de facto, że należy również „waloryzować” ubezpieczenie.Jeżeli stopień niedoubezpieczenia jest duży, np. suma ubezpieczenia odbiega o kilkadziesiąt procent od wartości odtworzeniowej z dnia szkody, ubezpieczyciel może zastosować zasadę proporcjonalnej redukcji odszkodowania.Wykonawca prac budowlano-montażowych może się w każdej chwili doubezpieczyć. I to się czasami zdarza, ale najczęściej wynika to ze zwiększenia zakresu robót. Przypadki waloryzacji ze względu na wzrost cen nie są tak częste, bo i sama waloryzacja częsta nie jest. To jednak zupełnie inny problem, którego praprzyczyna tkwi w takiej, a nie innej praktyce stosowanej najczęściej przez zamawiających publicznych. Należy jednak pamiętać, że waloryzacja ceny kontraktowej nie jest warunkiem sine qua non podwyższenia sumy ubezpieczenia CAR/EAR. Wykonawca może zawnioskować o jej zmianę w oparciu o własne szacunki - niezależnie od zmiany warunków finansowych kontraktu budowlanego.- Patrząc na perspektywę, powiedzmy trzyletnią, w przypadku ubezpieczenia od ryzyk budowy i montażu mamy do czynienia ze wzrostem stawek od kilku do około 30 proc., w zależności od branż i kontraktów. Inaczej wyceniana jest budowa szkoły, inaczej przekopu przez Mierzeję Wiślaną. To zupełnie inne ryzyka. Wszędzie jednak obserwujemy wzrosty. Moim zdaniem nadal tak będzie.- Na dynamikę cen w branży ubezpieczeniowej rzutują zawsze koszty ubezpieczeń na rynkach światowych, czyli koszty reasekuracji. Te są z kolei związane ze wskaźnikami szkodowości w poszczególnych liniach ubezpieczeniowych czy z czynnikami makroekonomicznymi na rynku ubezpieczeniowym.Jeśli chodzi o czynniki lokalne wskazywane ostatnio przez ubezpieczycieli, to są to inflacja i wzrost kosztów pracy oraz materiałów. Ubezpieczyciele wskazują także, że coraz częściej wzrasta koszt likwidacji pojedynczej szkody. Dotyczy to takiego prostego wydawałoby się obszaru, jak autocasco pojazdów, a co dopiero jeśli mamy szkodę w specjalistycznym mieniu, do której likwidacji potrzebne jest sprowadzenie określonych urządzeń i specjalistów. Jeżeli mamy problem z blacharzem, to co dopiero ze szkodą, która jest o wiele bardziej skomplikowana, np. na budowie zakładu produkcyjnego.- Oczywiście. Proces budowlany angażuje wiele podmiotów, wykonawców i podwykonawców. Plac budowy to kilka czy kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, położonych w określonym miejscu, np. w sąsiedztwie mienia inwestora. Gdy upada stojący na placu budowy żuraw, wysoki na kilkadziesiąt metrów, uszkadza wykonane już prace, maszyny budowlane innych podwykonawców i mienie sąsiadujące. Dochodzi do kumulacji zdarzeń. Jeżeli właściciel dźwigu ubezpieczył maszynę (CPM), od swojego ubezpieczyciela powinien otrzymać środki na jego naprawę lub zakup nowego. Szkody wyrządzone osobom trzecim powinna pokryć polisa OC sprawcy, a szkody w wykonanych już pracach budowlanych polisa CAR/EAR. Jeżeli doszło do uszkodzenia ciała pracowników, zadziała również polisa NNW.Czytaj także: Kosztowne wypadki na kolei. Widać postęp w ubezpieczeniach - Źródłem znacznej ilości szkód są zaniedbania, błąd, nazwijmy to delikatnie, niefrasobliwość człowieka. Warunki ubezpieczenia są jednak tak konstruowane, że co do zasady pokrywają tego typu przyczyny zdarzeń. Czyli - mówiąc kolokwialnie - to, że ktoś nie dopełnił swoich obowiązków, niewłaściwie zabezpieczył mienie, pomyślał, że się uda, a się nie udało, jest objęte ochroną ubezpieczeniową.