Ghelamco bierze się za budowę farm fotowoltaicznych dla biurowców

Belgijska firma deweloperska Ghelamco, działająca na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, rozpoczyna budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 10 MW. Do 2024 roku firma chce osiągnąć neutralność energetyczną. Pierwszym wieżowcem w Polsce zasilanym w całości czystą energią elektryczną będzie Warsaw UNIT.

Budowa farm fotowoltaicznych przez Ghelamco w biurowcach to projekt wpisujący się w strategię ESG dewelopera.

Umowa na realizację pierwszej z farm została podpisana z polską firmą Revolt Energy. Rozpoczęcie produkcji czystej energii elektrycznej planowane jest w trzecim kwartale 2022 roku.

Budowa farm fotowoltaicznych przez Ghelamco to pierwszy tego typu projekt wpisujący się w strategię ESG dewelopera i znaczący krok ku temu, by stać się całkowicie neutralnym energetycznie - informuje spółka. Pierwsze farmy fotowoltaiczne powstaną w sześciu lokalizacjach na terenie województwa opolskiego.

- Od 2015 roku kupujemy energię z zielonymi certyfikatami, ale to było dla nas niewystarczające. Chcieliśmy zrobić kolejny, znaczący krok w kierunku ograniczenia śladu węglowego. Dlatego sami postanowiliśmy produkować czystą energię. Dzięki temu m.in. do 2024 roku Ghelamco w Polsce chce osiągnąć neutralność energetyczną. Wkrótce zaprezentujemy kolejne rewolucyjne rozwiązania wpisujące się w naszą strategię ESG - mówi Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

Czysta energia w biurach

Pierwszym wieżowcem dewelopera, który zostanie w 100 proc. zasilony czystą energią, będzie Warsaw UNIT. Wieżowiec już dziś jest najbardziej ekologicznym biurowcem w Polsce, posiadającym m.in. certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding, czyli najwyższym możliwym, a także precertyfikację w systemie WELL v2 Core z punktacją, która otwiera drogę na otrzymanie końcowej certyfikacji na najwyższym możliwym poziomie.

Warsaw UNIT to pierwszy krok w redukcji emisji CO2. Ghelamco dąży do tego, by energią produkowaną z własnych odnawialnych źródeł zasilać całe biurowce, prowadzone obecnie inwestycje, jak również własną przestrzeń biurową. To trend, zgodnie z którym coraz więcej międzynarodowych i krajowych korporacji realizuje strategie ESG, gdyż wymagania w stosunku do powierzchni biurowych rosną.

- Dla naszych najemców ma to olbrzymie znaczenie. Poza czystą energią oferujemy również najemcom platformę analityczną Signal OS, która jest świetnym narzędziem do stałego monitorowania zużycia energii. Firmy, które wdrażają strategie ESG - informuje Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

Mniejszy ślad węglowy

Możliwość znaczącego ograniczenia emisji CO2 z produkowanej energii elektrycznej dzięki posiadaniu własnego źródła odnawialnego firma uznaje za istotną przewagą konkurencyjną w dzisiejszych czasach.

- Ghelamco zastosuje panele najwyższej jakości, gwarantujące wydajną produkcję energii w okresie 30 lat. Również w tej inwestycji analizujemy cały cykl życia produktu z punktu widzenia jak najmniejszego ingerowania w środowisko - mówi Jarosław Fiutowski, członek zarządu odpowiedzialny za strategię ESG i innowacje w Ghelamco Poland.

Pierwsze farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 10 MW zapewnią roczne zapotrzebowanie energetyczne dla Warsaw Unit. Ghelamco dokonało wcześniej analizy śladu węglowego wieżowca. Dzięki zastosowaniu energii ze źródeł odnawialnych, emisja CO2 dla Warsaw Unit w całym cyklu jego życia zostanie obniżona o 53 proc., a w zakresie zużycia mediów - o 70 proc.

Umowa na realizację pierwszej z farm została podpisana z polską firmą Revolt Energy. Rozpoczęcie produkcji czystej energii elektrycznej planowane jest już w trzecim kwartale 2022 roku.

