Giełdowy deweloper z zyskiem. Spodziewa się mocnego wzrostu cen mieszkań

Lokum Deweloper prognozuje, że ceny mieszkań do końca roku wzrosną o 14-17 proc. W I kwartale 2023 r. przychód spółki sięgnął 57,7 mln zł, wypracowała ona także 9,1 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego.

Z danych finansowych wynika, że przychód Lokum Deweloper wyniósł 57,7 mln zł, co oznacza wzrost o 45 proc. wobec I kwartału 2022 r. Przed rokiem Lokum Deweloper miał 6,7 mln zł straty netto, co oznacza marżę w wysokości 15,8 proc.

Prezes Lokum Deweloper Bartosz Kuźniar wskazuje, że spółka jest gotowa do wprowadzania nowych projektów do sprzedaży.

- Tym bardziej cieszy nas poprawiająca się sytuacja finansowa naszych klientów, która pozwoli zaakceptować, adekwatne do wyższych kosztów realizacji, wyższe ceny mieszkań. Spodziewamy się, że do końca roku wzrosną one o ok. 14-17 proc., dzięki czemu zyskamy możliwość uruchomienia nowych inwestycji - komentuje Bartosz Kuźniar.

I dodaje, że będzie się to wiązało z akceptacją przez nas niższych marż, ze względu na znacznie wyższe koszty realizacji.

- W inwestycjach gotowych, zrealizowanych w oparciu o historycznie niskie koszty, stosujemy adekwatnie niskie ceny sprzedaży, dając naszym klientom możliwość zaspokajania swoich potrzeb mieszkaniowych. Zasób ten jednakże wkrótce się wyczerpie - dodaje Bartosz Kuźniar.

W I kwartale 2023 r. deweloper sprzedał 106 lokali, to o 68 proc. więcej niż przed rokiem. Umowami deweloperskimi i przedwstępnym objętych zostało 156 mieszkań, co oznacza wzrost o 114 proc. wobec analogicznego okresu rok temu. Na koniec marca 2023 r. Lokum Deweloper miał zawarte 72 umowy rezerwacyjne, to więcej o 41 proc., niż przed rokiem. Spółka miała w ofercie 591 lokali, z czego 46 proc. to mieszkania gotowe do odbioru. Na koniec marca Lokum Deweloper prowadził budowę 696 lokali.

Lokum Deweloper jest deweloperem mieszkaniowym z Wrocławia, który działa także na rynku krakowskim. Od 2015 roku spółka notowana na rynku głównym GPW.

Większościowym akcjonariuszem jest Dariusz Olczyk, poprzez Nasze Pasaże. Kontroluje 71,35 proc. akcji. 16,38 papierów ma prezes spółki Bartosz Kuźniar.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl