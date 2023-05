Giełdowy deweloper zwiększył zysk. Obserwuje wzrost popytu na mieszkania

Grupa Dom Development zanotowała w pierwszym kwartale 2023 roku prawie 12-proc. wzrost zysku netto w ujęciu rocznym. Spółka podała, że w omawianym okresie sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych poprawiła się.







Grupa Dom Development odnotowała w pierwszym kwartale 2023 roku 158,8 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej oraz 197,3 mln zł zysku operacyjnego. Skonsolidowane przychody grupy wyniosły 822 mln zł.

Dla porównania, w pierwszym kwartale 2022 roku Dom Development miał 141,7 mln zł zysku netto 173,9 mln zł zysku operacyjnego i 727 mln zł przychodów.

Zysk netto wzrósł o 12 proc. rok do roku, przychody o 13 proc., podobnie jak zysk operacyjny.

Spółka podała, że w pierwszym kwartale 2023 roku sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych poprawiła się.

- Zwiększyła się zarówno liczba transakcji, co jest wynikiem m.in. zakończenia podnoszenia stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski, jak również, w lutym tego roku Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała się złagodzić rekomendację dotyczącą obliczania zdolności kredytowej dla klientów indywidualnych. Ponadto rząd ogłosił wstępne założenia programu Bezpieczny Kredyt, który ma wesprzeć nabywców pierwszych mieszkań. To skłoniło niektóre osoby do rezerwacji lokali. Z kolei ci, którzy nie mogą liczyć na program rządowy, ale wcześniej wahali się z zakupem mieszkania, przyspieszają swoją decyzję z obawy przed wzrostem cen. W pierwszym kwartale 2023 roku obserwowaliśmy także realizację odłożonego popytu z ubiegłego roku - podał Dom Development w raporcie.

Deweloper w pierwszym kwartale 2023 roku sprzedał netto 914 lokali (więcej o 21 proc. rok do roku), a przekazał w sumie 1 350 lokali (wzrost o 23 proc.).

Rada nadzorcza spółki przychyliła się także do wniosku zarządu o wypłatę części zysku netto za rok 2022 w kwocie 282,7 mln zł (11 zł na każdą akcję), w formie dywidendy. Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponował 26 czerwca 2023 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy 4 lipca 2023 roku.

Kapitalizacja Dom Development wynosi 3,6 mld zł. Większościowym akcjonariuszem spółki jest Groupe Belleforêt S.à r.l z siedzibą w Luksemburgu, posiadająca 55 proc. akcji.

