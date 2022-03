Globalny kapitał coraz częściej stawia na sektor mieszkań pod wynajem

W 2021 r. wartość transakcji inwestycyjnych w segmencie mieszkań na wynajem na 12 rynkach europejskich wyniosła ok. 92,3 mld euro, co stanowi wzrost o 79 proc. rok do roku oraz o 120 proc. w porównaniu ze średnią pięcioletnią.

Globalny kapitał coraz częściej stawia na sektor PRS (Private Rented Sector - instytucjonalny najem mieszkań.

Jak podaje firma doradcza Savills, głównym czynnikiem tak dużej aktywności były fuzje i przejęcia o znacznej skali.

W Polsce wartość transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości w sektorze PRS była w 2021 r. rekordowa i wyniosła blisko 725 mln euro.

Globalny kapitał rusza do Europy

Osiedla wielofunkcyjne na topie

