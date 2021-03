Gorąca dyskusja o Rafako. Ratunek dla firmy wciąż pod znakiem zapytania

Potencjalna upadłość Rafako była w czwartek ( 25 marca) tematem sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. W dyskusji poza posłami uczestniczyły także władze firmy, przedstawiciele rządu oraz Polskiego Funduszu Rozwoju i Agencji Rozwoju Przemysłu. Patrząc na załamanie kursu akcji Rafako w momencie zakończenia obrad można wysnuć wniosek, że nie uspokoiła ona obaw inwestorów giełdowych. Notowania firma zakończyła na 13-procentowym minusie.

Rafako w transformacji

Wsparcie dla spółki

Krytyczny Marek Suski

Jedno z nich dotyczyło tego, czy działanie dotyczące głosowania przeciwko układowi w Rafako było inspirowane przez firmę kontrolowaną przez Skarb Państwa. Kolejne dotyczyło natomiast tego, czy jest rozpatrywany udział Polimeksu Mostostalu w restrukturyzacji Rafako.Padło też m.in. pytanie o to, czy rząd oczekuje zaangażowania Polimeksu w ratowanie Rafako, a także czy mogłoby dojść do nacjonalizacji firmy z Raciborza na kształt tej, w ramach której państwowe koncerny energetyczne przejęły pakiet kontrolny w Polimeksie.Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych, zapewniał, że jego resort uważnie obserwuje sytuację w Rafako, ale jednocześnie zaznaczał, że państwo ma pośrednio tylko niewielki, 10-procentowy udział w firmie - poprzez Polski Fundusz Rozwoju. Kilka lat temu PFR zaangażował się w pomoc Rafako obejmując jego akcje.Jak stwierdził Gryglas, ta wcześniejsza pomoc jest dowodem tego, że taka firma jak Rafako jest Polsce potrzebna. Wyraził też przekonanie, że spółka ma kluczową rolę do odegrania w realizacji Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r. Jako przyczynę obecnych problemów wskazywał natomiast upadłość PBG, „losowe wypadki, które wstrząsnęły firmą”, a także powody strukturalne.Z kolei odnosząc się do tego, dlaczego niektóre państwowe spółki głosowały przeciwko układowi wskazał, że otrzymywał informacje o tym, że brakowało rzetelnych informacji nt. samego układu, a członkowie zarządów firm muszą brać pod uwagę odpowiedzialność za działania, które mogą oznaczać działanie na szkodę spółek Skarbu Państwa.Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako, podkreślał, że problemy firmy są typowe dla branży i wynikają z niepewności związanej z kierunkami polityki energetycznej.Jednocześnie stwierdził, że w minionych latach dochodziło do błędów w zarządzaniu firmą oraz brakowało transparentności niektórych działań. Zapewnił jednak, że Rafako jest obecnie zdeterminowane, aby podnosić jakość zarządzania i w sposób transparentny ubiega się również o pomoc finansową od ARP. Dodał, że spółka nie oczekuje większej pomocy ze strony publicznej niż pozwalają na to dostępne instrumenty wsparcia.Domagalski-Łabędzki wskazał przy tym, że zaskoczeniem dla spółki było to, że państwowe podmioty głosowały przeciwko zawarciu układu, gdyż jego warunki są korzystniejsze od upadłości firmy. Podkreślił, że układ przegłosowano niewielką różnicą głosów mały i średnich firm, również tych zagranicznych.Rafako, w opinii prezesa, z posiadanymi kompetencjami może być liderem „dekarbonizacji polskiej energetyki”, a także „fundamentem transformacji energetycznej” - dzięki technologiom, które obniżą emisyjność energetyki węglowej.Wspomniał też m.in. o finansowanym przez NCBiR programie Bloki 200+, którego spółka jest uczestnikiem, a także o tym, że Rafako zachowało z przeszłości jeszcze część kompetencji związanych z energetyką jądrową, którą Polska planuje rozwijać.Zobacz też: Na finał programu Bloki 200+ poczekamy do końca 2021 roku Odnosząc się do tematu pozyskania inwestora, który przejmie udziały PBG w Rafako, prezes wskazał natomiast, że proces ten jest zaawansowany i zmierza w pozytywnym kierunku, co przesądzi o sukcesie restrukturyzacji.Piotr Kuba, członek zarządu PFR TFI, które zarządza Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw mającym niecałe 10 proc. akcji w Rafako, zaznaczał, że PFR ma ograniczony wpływ na działanie firmy z Raciborza.Zaznaczył przy tym, że dokapitalizowanie przez Fundusz w 2017 r. w dużej mierze pomogło Rafako w minionych latach, w tym w realizacji kluczowego kontraktu na budowę bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.Odnosząc się natomiast do bieżącej sytuacji stwierdził, że najważniejszym elementem dla przyszłości Rafako będzie to, kto zostanie nowym strategicznym akcjonariuszem spółki i jakie będzie miał plany na jej przyszłość.Do sprawy pomocy dla Rafako odniósł się natomiast Piotr Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Przypomniał, że we wrześniu minionego roku ARP kupiła już od raciborskiej firmy spółkę Rafako Ebus (obecnie ARP E-Vehicles) za kwotę 31 mln zł.Natomiast obecnie Agencja rozpatruje wniosek Rafako o 50 mln zł pożyczki w ramach tzw. Polityki Nowej Szansy, czyli instrumentu pomocowego oferowanego przedsiębiorcom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji.Kolczyński podkreślił, że ARP nie może się publicznie oceniać szans Rafako na otrzymanie wsparcia, ale wskazał, że Agencja pozytywnie ocenia współpracę z jego zarządem. Dodał również, że ewentualna pomoc dla Rafako będzie też wymagała notyfikacji ze strony Komisji Europejskiej.W obradach po uczestniczyło dwoje parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy reprezentujących ziemię raciborską. Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś (Solidarna Polska) stwierdził, że „Rafako jest perłą w koronie gospodarki ziemi raciborskiej”.Poinformował też, że pod koniec ubiegłego roku do Prokuratury Okręgowej w Katowicach wpłynęło zawiadomienie o działaniu na szkodę Rafako. Woś nie zdradził jak wątków dotyczy śledztwo, ale wskazał, że obejmuje on wydarzenia sięgające ostatniej dekady.Z kolei senator Ewa Gawęda (PiS), która już w styczniu interweniowała ws. Rafako u wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina , podawała, że upadłość tej firmy uderzy w cały „ekosystem” podmiotów, które z nią kooperują.Dodała, że obroty Rafako z takimi podmiotami to rocznie ok. 1 mld zł, a wśród blisko 800 podwykonawców spółki blisko 80 proc. to polskie firmy.Senator Gawęda, podobnie jak posłanka Lenartowicz, akcentowała też potencjalne straty dla spółek Skarbu Państwa oraz skutki dla rynku pracy w powiecie raciborskim w następstwie upadku Rafako.W krytycznym tonie wypowiadał się przewodniczący komisji Marek Suski, który Rafako określał jako „prywatną firmę, która ponownie wyciąga rękę po publiczne pieniądze”.Podkreślał, że pretensje do Skarbu Państwa nie są uzasadnione w sytuacji, gdy „prywatne firmy są nieudolnie zarządzane”. Mówił też, że państwo nie jest „Armią Zbawienia, które dofinansowuje każdego, komu biznes nie wyszedł”.Jednocześnie przytoczył stanowisko Gaz-Systemu, które miało wyjaśniać powody, dla których głosował on przeciwko zawarciu układu z Rafako. Powodem miały być przede wszystkim opóźnienia w realizacji i wadliwość robót dla dwóch kontraktów - budowy gazociągu Płotu - Goleniów oraz tłoczni Kędzierzyn - potwierdzone przez firmy nadzorujące prace, kolejno Eko-Invest oraz SGS.Ponadto Gaz-System wskazywał na niezrealizowane płatności na rzecz podwykonawców tych kontraktów na kwoty kolejno 72,5 mln zł oraz 91 mln zł. Gazowy operator dokonywał w tym przypadku bezpośrednich płatności. Ponadto Gaz-System nie zgadzał się z kwotą wierzytelności, którą Rafako przedstawiło do głosowania układu.Podsumowując obrady komisji Suski podkreślał, że prowadzone podczas niej dyskusje oraz padające wypowiedzi ze strony polityków mogą być odbierane jako naciski na ARP czy PFR, które muszą działać na zasadach rynkowych.- Nie będziemy tu rozstrzygać, czy państwo ma wejść w pomoc, na jakich zasadach: w pakiet większościowy, czy może poprzez Polimex - kontynuował Suski, snując też inne hipotetyczne możliwości jak brak pomocy, bo „może nie ma nadziei dla tej firmy”, albo „wyodrębnienie tylko jakiejś jej części i uratowanie tylko tego, co jest najważniejsze”.- To rozstrzygnie pan prezes, zarząd w porozumieniu i rozmowach z ARP i może z PFR - w tych negocjacjach, do których nie mamy dostępu, bo są poufne. Posłowie nie powinni rozstrzygać ideologicznie w takich kwestiach, a taka tu się toczy głównie dyskusja - podsumował Suski.