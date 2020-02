Gorąco przed siedzibą Polimeksu. Podwykonawca domaga się ugody

Grupa około 20-30 pracowników firmy Inwat protestuje przed siedzibą spółki Polimex Mostostal w Warszawie. Kwestionują zasadność odstąpienia przez Polimex od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz usług inżynierskich związanych z budową nowego bloku energetycznego dla Grupy Azoty Puławy.

Polimex umowę z Inwatem podpisał 15 listopada 2019 r. Jej wartość ustalono na ponad 42 mln zł netto.

Pracownicy Inwatu twierdzą, że na bieżąco wywiązywali się z umowy.

Zmiana projektanta na tym etapie nie ma wpływu na zaplanowany harmonogram projektu w Puławach - informuje Polimex.

Spółka Inwat kwestionuje zasadność odstąpienia przez Polimex Mostostal od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz usług inżynierskich związanych z budową nowego bloku energetycznego dla Grupy Azoty Puławy.



We wtorek (4 lutego) grupa pracowników firmy Inwat protestuje przed siedzibą Polimeksu Mostostal przy Al. Jana Pawła II w Warszawie. Są rozgoryczeni i twierdzą, że Polimex zerwał umowę bezpodstawnie. Pracownicy Inwatu przekonują, że nie wystąpiła żadna z przesłanek upoważniających wykonawcę, czyli spółkę Polimex Mostostal, do odstąpienia od umowy z winy projektanta.



- Domagamy się zawarcia ugody, na mocy której Polimex odstąpi od kar umownych a także zapłaci za dotychczasowe faktury wystawione przez Inwat. To Polimex zerwał z nami umowę. Teraz nasza firma jest zadłużona w ZUS-ie oraz w Urzędzie Skarbowym - mówi WNP.PL Marta Figlarek z firmy Inwat, która zorganizowała protest przez Polimeksem.



Opóźnienia w wykonywaniu prac?

Stanowisko w tej sprawie zajęła również firma Polimex Mostostal. W oświadczeniu firmy czytamy m.in. że projekt w Puławach to strategiczna inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego nie tylko regionu, ale również Polski.



"W ramach wykonywania zobowiązań wynikających z kontraktu Polimex Mostostal powierzył funkcje projektowe firmie Inwat z siedzibą w Łodzi. Opóźnienia w wykonywaniu prac projektowych oraz błędy projektowe doprowadziły do sytuacji, w której Spółka Polimex Mostostal była zmuszona do wypowiedzenia umowy ze spółką Inwat" - informuje Polimex w oświadczeniu.



Polimex Mostostal dla zachowania bezpieczeństwa i ciągłości projektu oraz prawidłowego wykonania umowy z zamawiającym, po uzyskaniu niezbędnych zgód, podpisał umowę z nowym projektantem - Biurem Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt – Katowice” z Katowic, o czym spółka informowała w styczniu.



Jak zapewnia Polimex, zakończenie umowy z Inwat i zmiana projektanta na tym etapie nie ma wpływu na zaplanowany harmonogram realizacji projektu w Puławach.



Umowa na ponad 42 mln zł

Przypomnijmy, że Polimex umowę z Inwatem podpisał 15 listopada 2019 r. Jej wartość ustalono na 42,56 mln zł netto, a termin realizacji zadania wyznaczono na 40 miesięcy licząc od 23 października 2019, czyli dnia, w którym Grupa Azoty Puławy wydała polecenie rozpoczęcia prac związanych z budową bloku.