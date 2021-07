Gorący rynek mieszkaniowy. To jeszcze nie bańka, ale zagrożenie jest realne

Od stycznia do końca czerwca średnie ceny nowych mieszkań w sześciu największych aglomeracjach wzrosły od dwóch (w Poznaniu) do 13 proc. (w Gdańsku). W Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Gdańsku podrożały one w I półroczu br. bardziej niż przez cały 2020 r. Ale to tylko jedna strona medalu.

Aby mówić o bańce na rynku nieruchomości i groźbie jej pęknięcia, ceny mieszkań musiałyby rosnąć w całkowitym oderwaniu od dochodów. Tak było przed kryzysem 2008 r., gdy np. w Warszawie średnia cena mieszkań w 2007 r. skoczyła o 57 proc., natomiast przeciętne zarobki mieszkańców o 11 proc.

Pogarszający się od 2017 r. wskaźnik dostępności mieszkań (relacja cena/wynagrodzenie) powinna być sygnałem dla deweloperów, że ceny wprowadzanych przez nich na rynek mieszkań są za wysokie dla wielu potencjalnych nabywców. W wielu miastach zaczął się odwrót kupujących.

Rząd może wpłynąć na uspokojenie sytuacji na rynku – np. poprzez zwiększenie podaży gruntów inwestycyjnych. Ustawowe wsparcie kredytobiorców może okazać się niedźwiedzią przysługą.

