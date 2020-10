Gorzów Wlkp.: Miasto wyłoniło wykonawcę przebudowy stadionu lekkoatletycznego

Po kilku miesiącach starań miasto wyłoniło wykonawcę modernizacji stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krasińskiego w Gorzowie Wlkp. Na inwestycję zamierza przeznaczyć 18,3 mln zł, o 4,5 mln zł więcej niż pierwotnie zakładał plan finansowy – poinformował rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wiesław Ciepiela.

Otwarcie ofert w przetargu na tę inwestycję nastąpiło pod koniec września br. Wpłynęły cztery; cenowo były do siebie zbliżone opiewając na ok. 18-19 mln zł.

Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki uznał, że mimo znacznego przekroczenia zaplanowanej na cel kwoty (było to ok. 14 mln zł), przetargu tym razem nie należy unieważniać. Zadeklarował, że miasto dołoży kolejne 4,5 mln zł do tej inwestycji. Zgodziła się na to również rada miasta. Inwestycja ta uzyskała wcześniej 5,5 mln zł dofinansowania z ministerstwa sportu.

Ciepiela przekazał, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym kryterium oceny ofert były: cena, termin realizacji oraz okres gwarancji. W takcie badania ofert okazało się, że najkorzystniejszy bilans punktów ma firma, która zaproponowała nieco wyższą niż najtańsza z ofert, tj. ok. 18,4 mln zł.

"Firma ta została wezwana do złożenia dokumentów i oświadczeń, które muszą przejść szczegółową weryfikację. Liczymy, że inwestycja będzie mogła rozpocząć jeszcze w tym roku, a zakończyć w 2022" - dodał rzecznik.

Budowa stadionu lekkoatletycznego od lat jest wyczekiwana przez środowisko sportowe. Obecnie w mieście nie ma bieżni o sztucznej nawierzchni i profesjonalnej bazy do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych, co zmusza sportowców z gorzowskich klubów do trenowania na obiektach poza Gorzowem.

Zgodnie z przyjętą koncepcją, w miejscu istniejącej płyty boiska piłkarskiego przy ul. Krasińskiego ma powstać nowa 8-torowa bieżnia lekkoatletyczna, rów z wodą do biegów z przeszkodami, skocznia do skoku w dal i trójskoku, dwie skocznie do skoku wzwyż oraz dwie skocznie do skoku o tyczce.

W sektorze rzutów wewnątrz bieżni powstaną dwie rzutnie do rzutów oszczepem, do pchnięcia kulą, rzutów dyskiem i młotem. Powstaną boiska z nawierzchnią z trawy naturalnej, z systemem zraszania i drenażem. Przebudowy doczekają się też trybuny.

Na terenie boiska piłkarsko-lekkoatletycznego znajdą się rozgrzewkowe urządzenia lekkoatletyczne; zostanie wybudowana infrastruktura techniczna do utrzymania stadionu i oświetlenie.