Gowin o projektach mieszkaniowych: Najpóźniej w sierpniu trafią pod obrady Sejmu

Liczę na to, że najpóźniej w sierpniu trafią do Sejmu priorytetowe z punktu widzenia Polskiego Ładu projekty mieszkaniowe - powiedział PAP wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Według niego w poniedziałek nadany zostanie bieg tym dokumentom.

Chodzi o dwa projekty ustaw będące częścią Polskiego Ładu, nad którymi resort rozwoju zakończył prace: o bonie mieszkaniowym i gwarancjach spłaty kredytów hipotecznych oraz o domu do 70 mkw. bez formalności.

"W tym tygodniu złożyliśmy wraz z wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anną Kornecką gotowe już projekty z propozycją włączenia ich do wykazu prac rządu. Zespół ministerialny, który decyduje o tym wykazie, spotyka się w poniedziałek" - powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

Według szefa MRPiT "już w poniedziałek nadany zostanie bieg tym dokumentom". "Ponieważ mają one charakter priorytetowy z punktu widzenia Polskiego Ładu, to liczę na to, że trafią do Sejmu najpóźniej w sierpniu" - ocenił minister.

Jednym z założeń programu "Polski Ład" jest wprowadzenie zmiany polegającej na ułatwieniu w budowie niewielkich budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 70 mkw. bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Według resortu rozwoju, pracy i technologii projektowane zmiany spowodują przyspieszenie i uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego, co ma ułatwić budowę przyszłym inwestorom.

Bon mieszkaniowy ma umożliwić najem albo nabycie własnego mieszkania bądź domu jednorodzinnego lub wybudowanie domu jednorodzinnego. Ma być przyznawany w wysokości uzależnionej m.in. od liczby członków gospodarstwa domowego.

MRPiT przewiduje dwa warianty bonu mieszkaniowego: społeczny i rodzinny. Społeczny bon mieszkaniowy będzie przeznaczony dla osób nieposiadających własnego mieszkania, których dochody ograniczają możliwość uzyskania kredytu. Przeznaczyć go będzie można na partycypację w kosztach budowy mieszkania społecznego czynszowego (SIM/TBS) albo na sfinansowanie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej. Z kolei rodzinny bon mieszkaniowy ma być kierowany do rodzin, w których skład wchodzi co najmniej troje dzieci lub osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Przewiduje się, że ten rodzaj bonu będzie można przeznaczyć na cele objęte bonem społecznym, a ponadto na finansowanie zakupu mieszkania na własność, wniesienia wkładu budowlanego albo kosztów budowy domu jednorodzinnego.

Rządowy program gwarancyjny dla spłaty kredytów hipotecznych (tzw. gwarancja na wkład własny) ma być przeznaczony dla osób posiadających zdolność kredytową, ale niedysponujących oszczędnościami na pokrycie wymaganego przez banki wkładu własnego. Rozwiązanie przewiduje, że możliwe będzie udzielanie kredytobiorcy gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego, która zastąpi wymagany przez bank wkład własny. Przekazana do KPRM założenia przewidują, że gwarantowana kwota nie będzie mogła przekroczyć 20 proc. wartości nabywanej nieruchomości oraz kwoty 100 tys. zł.

