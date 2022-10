Grodno idzie na rekord. Sprzedaż napędza fotowoltaika i pompy ciepła

Według najnowszych szacunków we wrześniu br. Grodno wypracowało 115,3 mln zł skonsolidowanych przychodów. Jest to wzrost o 11 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Sprzedażowo było to najlepsze pierwsze półrocze w historii firmy.

Narastająco po pierwszym półroczu br. obrotowego przychody Grupy wyniosły 585,9 mln zł. O 8 proc. więcej porównując rok do roku.

Rosła sprzedaż fotowoltaiki dla przedsiębiorstw oraz pomp ciepła.

Na wypłatę dywidendy przeznaczono 12,9 mln zł, co stanowi 0,84 zł na jedną akcję.

- We wrześniu i w całym ubiegłym półroczu kontynuowaliśmy wzrost, pomimo trudniejszych niż rok temu warunków ogólnogospodarczych. Zgodnie z oczekiwaniami, rosła fotowoltaika dla przedsiębiorstw oraz pompy ciepła. Widzimy dużą aktywność klientów w obszarach związanych z transformacją energetyczną, poprawą efektywności energetycznej. Trudna sytuacja na rynku energii przyspieszyła te zjawiska – mówi Andrzej Jurczak, prezes Grodno.

Według informacji spółki utrzymuje się obecnie wysokie zainteresowanie urządzeniami grzewczymi, w tym szczególne pompami ciepła. Spółka przypuszcza, że wysoka sprzedaż tych urządzeń pozytywnie wpłynie na dalszy wzrost przychodów grupy w kolejnych miesiącach.

Jak zauważa Jurczyk, pompy ciepła są obecnie najszybciej rosnącym obszarem. Spodziewa się utrzymania tej tendencji, m. in. w związku z podjętą ostatnio współpracą z dystrybutorami. Oczekuje, że cały segment OZE wraz z obszarami uzupełniającymi pozostanie motorem wzrostu grupy w najbliższych kwartałach. Dodaje, że 2021 r. był dla spółki rekordowy. Spodziewa się, że bieżący może być jeszcze lepszy. W roku obrotowym 2021/22 wysoka sprzedaż segmentu OZE, spowodowała wzrost przychodów Grodno do 1,2 mld zł, co przełożyło się na 43,1 mln zł zysku netto.

Tym samym przychody wzrosły o 73 proc. rok do roku, a zysk netto o 317 proc. rok do roku. W minionym tygodniu Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o przeznaczeniu 30 proc. rocznego zysku na wypłatę dywidendy w wysokości 12,9 mln zł to jest 0,84 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy wyznaczony został na 5 października 2022 r., a termin wypłaty określono na 12 października 2022 r.

