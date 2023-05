Grupa Budimex znacząco zwiększy moce wytwórcze w konstrukcjach stalowych

W poniedziałek, 15 maja Mostostal Kraków podpisał umowę na zakup 100 proc. udziałów firmy PPUH Konstalex. Oznacza to, że spółka z Grupy Budimex, zwiększyła swoje moce wytwórcze do 17 tys. ton konstrukcji stalowych rocznie.

Po przejęciu 100 proc. akcji PPUH Konstalex moce produkcyjne poziomie 17 tys. ton konstrukcji stalowych rocznie plasują Mostostal Kraków na pozycji lidera krajowego rynku stali.

Podpisy pod dokumentem sprzedaży złożyli prezes Mostostalu Kraków Jacek Lech, członek zarządu firmy Jakub Tomaszewski oraz Bożena Zbroja i Grzegorz Zbroja – dotychczasowi właściciele spółki Konstalex.

Decyzja o nabyciu przedsiębiorstwa specjalizującego się w obszarze konstrukcji ciężkich, wpisuje się w aktualną strategię rozwoju Mostostalu Kraków. Celem spółki jest zwiększenie potencjału produkcyjnego oraz uzupełnienie oferty o nowe typy konstrukcji stalowych. Przejęcie infrastruktury oraz kontraktów Konstaleksu ma także stanowić ważny krok w kierunku budowania niezależności biznesowej oraz pozycji rynkowej firmy.

- Myślę, że mogę pozwolić sobie na stwierdzenie, że jako wytwórca konstrukcji stalowych stajemy się liderem w Polsce - mówi Jacek Lech, prezes Mostostalu Kraków, spółki zależnej Budimeksu.

- Patrząc na zrealizowane projekty, widzimy ile wspólnych kontraktów budowlanych na przestrzeni czasu łączyło nas z firmą Konstalex. Wierzymy, że transakcja ta pozwoli nam działać efektywniej i bardziej kompleksowo. Większa elastyczność i potencjał produkcyjny to także stabilność cen oraz ograniczanie ryzyk – z korzyścią zarówno dla nas, jak i naszych Klientów. Połączone siły oraz ‎doświadczenie Mostostalu Kraków i Konstalex dają nam możliwości, jakich do tej pory nie ‎mieliśmy, ze względu m.in. na ograniczenia formalne czy logistyczne‎ - dodaje.

Dywersyfikacja portfolio biznesowego to podejście realizowane w całej Grupie Budimex.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Będzie nowy zarząd PPUH Konstalex. Już w najbliższych tygodniach

W ostatnich miesiącach jedna z największych grup budowlanych w Polsce zwiększała swoje zaangażowanie w nowych obszarach, takich jak OZE czy transport niskoemisyjny. Sukcesywnie zaznacza również swoją obecność na rynkach zagranicznych – w Niemczech, Czechach czy na Słowacji. Inwestycje w moce wytwórcze to kolejny ważny element podkreślania roli Budimeksu jako firmy dostarczającej kompleksowe rozwiązania w branży budowlanej.

- Działamy w trudnych i zmiennych warunkach rynkowych, co motywuje nas do poszukiwania modelu biznesowego gwarantującego stabilność oraz możliwości rozwoju. Konstrukcje stalowe są niezbędną częścią wielu realizowanych przez nas projektów m.in. w budownictwie drogowym czy kolejowym. Dysponując własnym, kompleksowym zapleczem magazynowym i produkcyjnym, jesteśmy w stanie optymalizować koszty i reagować na ewentualne zaburzenia w łańcuchach dostaw. Tworzymy tym samym istotną przewagę względem konkurentów. To solidny fundament dla Grupy Budimex do podejmowania się kolejnych, ambitnych wyzwań - mówi Artur Popko, prezes Budimeksu.

W najbliższych tygodniach planowane jest powołanie nowego zarządu PPUH Konstalex. Przedsiębiorstwo kontynuuje swoją działalność produkcyjną oraz realizację zleceń. Będzie funkcjonować pod dotychczasową nazwą oraz z niezmienionym profilem działalności.

Firma PPUH Konstalex działa na rynku od 1993 roku. Produkuje konstrukcje wielkogabarytowe i stalowe. Zakład produkcyjny posiada powierzchnię wytwórczą i magazynową przekraczającą 23 000 m2. Konstalex specjalizuje się w realizacjach dla przemysłu energetycznego oraz obiektów mostowych.