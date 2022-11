Grupa budowlana z gwałtownym spadkiem zysków

Onde z Grupy Erbudu miała w trzech kwartałach 2022 r. 819,5 mln zł przychodów, wobec 927,7 mln zł w porównywalnym okresie rok wcześniej. Zysk netto sięgnął 2,25 mln zł. Rok wcześniej było to 28,1 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej Onde, spółki wyspecjalizowanej w budowie farm wiatrowych i fotowoltaicznych, a także budownictwie drogowym, sięgnął 10,6 mln zł wobec 41,7 mln zł rok wcześniej. Zysk brutto wyniósł 4,3 mln zł w porównaniu do 40,3 mln zł.

W komunikacie czytamy, że 407 mln zł to backlog inwestycji OZE (FW i PV), 286 mln zł to backlog inwestycji drogowo-inżynieryjnych, a 8 mln zł to - pozostałe inwestycje.

Jak dodano, tegoroczny backlog jest o 12,5 proc. (100 mln zł) niższy niż na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku.

„Jest to związane ze wskazaną wcześniej mniejszą aktywnością inwestorów w segmencie OZE oraz z wyłączeniem z prezentowanego portfela zamówień projektu własnego Cyranka” – wskazano w raporcie.

