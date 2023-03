Grupa Develia osiągnęła rekordowo wysoki zysk netto w 2022 r.

W 2022 roku Develia sprzedała 1636 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych w porównaniu z 1921 rok wcześniej. Zysk netto grupy wyniósł 231,8 mln zł - to rekordowy wynik w historii spółki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W 2022 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 1067,9 mln zł, wobec 911,9 mln zł w 2021 r., czyli 17,1 proc. więcej.

W minionym roku spółka przekazała 2016 lokali wobec 1903 rok wcześniej, czyli o 6 proc. więcej.

Największą roczną sprzedaż deweloper odnotował w projektach Aleje Praskie w Warszawie, Centralna Park w Krakowie oraz Ceglana Park w Katowicach.

W 2022 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 1067,9 mln zł, wobec 911,9 mln zł w 2021 r., czyli 17,1 proc. więcej.

Zysk netto grupy wyniósł 231,8 mln zł wobec 153,9 mln zł w 2021 r., co oznacza wzrost o 50,6 proc.

W 2022 roku Develia sprzedała 1636 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych w porównaniu z 1921 rok wcześniej.

W 2022 r. deweloper przekazał 2016 lokali wobec 1903 w 2021 r.

Na koniec grudnia 2022 r. Develia posiadała 481,6 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych.

- W 2022 roku osiągnęliśmy najwyższy w historii spółki wynik netto. Pomimo spowolnienia w branży nieruchomości i wymagających warunków rynkowych, miniony rok możemy zaliczyć do udanych. Przede wszystkim osiągnęliśmy najważniejsze cele biznesowe, zarówno w segmencie mieszkaniowym, jak i komercyjnym. Zrealizowaliśmy cele sprzedaży i przekazań, utrzymując jednocześnie zadowalający nas poziom marż. Osiągnęliśmy również istotne postępy w dezinwestycjach aktywów komercyjnych, z czego kluczowym było sfinalizowanie sprzedaży Sky Tower. Zwiększyło to możliwości inwestycyjne Develii w priorytetowych dla nas sektorach - mieszkaniowym i PRS, a także pozwoliło nam na wypłatę najwyższej w historii spółki dywidendy - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

- Jestem przekonany, że mamy warunki, aby w tym roku dalej zwiększać nasz udział w rynku, a szybszą ekspansję umożliwią nam uwolnione środki ze sprzedaży aktywów komercyjnych – dodaje Andrzej Oślizło.

Działalność deweloperska: najlepiej w Warszawie, Krakowie i Katowicach

W 2022 r. Develia sprzedała 1636 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 1921 lokali w 2021 r.

Największą roczną sprzedaż deweloper odnotował w projektach Aleje Praskie w Warszawie, Centralna Park w Krakowie oraz Ceglana Park w Katowicach. W minionym roku spółka przekazała 2016 lokali wobec 1903 rok wcześniej, czyli o 6 proc. więcej.

W samym czwartym kwartale 2022 r. Develia sprzedała 411 lokali w porównaniu do 421 w analogicznym okresie 2021 r. Najwięcej mieszkań znalazło swoich nabywców w inwestycjach: Aleje Praskie i Lizbońska w Warszawie oraz Centralna Park w Krakowie. Przekazania wyniosły 1390 lokali wobec 624 przed rokiem, czyli o 123% więcej, co pozytywnie wpłynęło na wyniki finansowe grupy.

W minionym roku Develia wprowadziła do sprzedaży i rozpoczęła budowę 1749 lokali, we wszystkich miastach, w których prowadzi działalność, tj. w Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Katowicach oraz we Wrocławiu.

W 2022 r. Develia kontynuowała współpracę z deweloperem Grupo Lar. W ramach spółki joint venture firmy zrealizują trzy inwestycje mieszkaniowe w Warszawie, w których powstanie łącznie 600 lokali.

Sprzedaż osiedla Lizbońska na Saskiej Kępie oraz Ursynów #22 już się rozpoczęła, w planach jest trzeci projekt na Białołęce. Develia jest otwarta na realizację kolejnych projektów w ramach joint venture z innymi deweloperami oraz transakcji typu M&A.

Działalność komercyjna: sprzedaż jednego z symboli Wrocławia

Zgodnie z założeniami strategii, Develia w minionym roku dalej redukowała swoje zaangażowanie w segmencie komercyjnym.

W marcu 2022 r. spółka sfinalizowała transakcję sprzedaży wszystkich należących do grupy Develia udziałów w projekcie Sky Tower we Wrocławiu. Kwota transakcji wyniosła 82,4 mln euro.

W minionym roku Develia kontynuowała także negocjacje dotyczące sprzedaży biurowca Wola Retro w Warszawie, czego efektem było podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży w styczniu 2023 r. Orientacyjna cena sprzedaży została ustalona na 69,8 mln euro netto. Zostanie ona pomniejszona o wartość nierozliczonych zachęt i kontrybucji dla najemców oraz wartość kosztów powiązanych z ustaleniami wynikającymi z due dilligence. Spółka dąży do finalizacji tej transakcji do końca kwietnia 2023 r.

W 2022 r. Develia kontynuowała również negocjacje dotyczące sprzedaży Arkad Wrocławskich. Celem spółki jest podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży tego budynku do końca tego roku.

W marcu 2023 r. zarząd Arkad Wrocławskich podjął decyzję o zamknięciu centrum handlowego Arkady Wrocławskie. Wpływ na nią miał brak rentowności obiektu spowodowany m.in. trudną sytuacją rynkową wywołaną pandemią COVID-19, wzrostem kosztów energii elektrycznej oraz wysoką inflacją. Szacunkowo działalność operacyjna centrum handlowego zostanie zakończona w pierwszym kwartale 2024 r.

W ubiegłym roku spółka podjęła działania, których celem jest maksymalizacja wartości w ramach dezinwestycji gruntu w Malinie pod Wrocławiem. W październiku 2022 r. Develia podpisała umowę o współpracy joint venture z Hillwood. W ramach umowy powstała spółka celowa, która planuje zrealizować park logistyczny.

Powstaje platforma do zarządzania wynajmem mieszkań

Pod koniec 2022 r., Develia rozpoczęła współpracę z firmą The Heart. W jej ramach powstaje platforma do zarządzania wynajmem mieszkań skierowana do klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Platforma będzie kompleksowym narzędziem do obsługi najmu. Nakłady inwestycyjne na projekt wyniosą łącznie 8,5 mln zł w perspektywie 3 lat. Łączne docelowe zaangażowanie Develii wyniesie maksymalnie 7,5 mln zł.

W zależności od etapu inwestycji i stopnia realizacji programu motywacyjnego deweloper będzie posiadał od 76,5 proc. do 57,5 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki. Platforma będzie stanowić uzupełnienie oferty Develii dla rynku PRS, a jej operacyjne uruchomienie planowane jest na ten rok.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz komercyjne w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach.

Od 2007 r. Develia (wówczas LC Corp) jest spółką notowaną na giełdzie w Warszawie.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl