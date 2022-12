Grupa FBSerwis inwestuje w fotowoltaikę

FBSerwis Kamieńsk, spółka należąca do Grupy FBSerwis, będąca częścią Grupy Budimex zainwestowała w 112 paneli ‎fotowoltaicznych o wartości prawie 300 tysięcy złotych.

Zostały one zainstalowane na terenie Zakładu ‎Zagospodarowania Odpadów Ruszczyn w gminie Kamieńsk, w województwie łódzkim.

Wykonawcą inwestycji ‎był Budimex, właściciel Grupy FBSerwis.‎ Panele wytworzą do 50 MWh energii rocznie i pozwolą na redukcje emisji CO2 o około 35 ton rocznie. To pierwsza inwestycja w odnawialne źródła energii na terenie zakładu w Ruszczynie, ale spodziewane są następne.

‎- Cieszę się, że poczyniliśmy pierwszy krok, aby zapewnić naszemu zakładowi dodatkowe źródło ‎energii. W dzisiejszych czasach, kiedy ceny prądu znacząco rosną, to wręcz konieczne, aby ‎dywersyfikować źródła dostaw energii. Zdecydowaliśmy się zainwestować w panele, również z ‎powodu ich minimalnej emisyjności, dzięki czemu zmniejszymy wpływ zakładu na środowisko. W ‎planach mamy dalsze inwestycje w infrastrukturę OZE i uważam, że jest to kierunek, który warto, a ‎nawet należy, obrać – powiedział Arkadiusz Mężyk, dyrektor generalny, wiceprezes zarządu ‎FBSerwis Kamieńsk.‎

‎- W Grupie FBSerwis dążymy do tego, aby nasza działalność wywierała jak najmniejszy negatywny ‎wpływ na środowisko naturalne. Prowadzimy także edukację ekologiczną z zakresu racjonalnego ‎dysponowania odpadami, prawidłowej segregacji i recyklingu, skierowaną głównie do dzieci i ‎młodzieży – dodała Magdalena Nowicka, kierownik działu marketingu FBSerwis.‎

Zakład FBSerwis Kamieńsk w Ruszczynie składa się z instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z linią do produkcji paliwa alternatywnego oraz składowiska odpadów poprocesowych. Instalacja została oddana do użytku w połowie 2015 roku i jest jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu w całym województwie łódzkim.

