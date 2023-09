Grupa Hager uruchomiła nowy zakład w Bieruniu

Wyspecjalizowana w wytwarzaniu produktów elektrycznych dla przemysłu i budownictwa Grupa Hager uruchomiła nowy zakład produkcyjny w Bieruniu (Śląskie) - podała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), która udzieliła tej inwestycji wsparcia o wartości 115 mln zł.

"Łącznie z zakładem w Tychach to ok. 1,5 tys. miejsc pracy" - poinformowali w środę przedstawiciele Strefy.

Nowy zakład o powierzchni 21,5 tys. m kw. (w tym 16 tys. m kw. na cele produkcyjne i magazynowe) zbudowała na potrzeby Hagera firma Panattoni. Jak informowano we wrześniu zeszłego roku, koszt inwestycji w Bieruniu to ok. 50 mln euro. W nowej fabryce produkowane będą głównie produkty stosowane do rozdziału prądu elektrycznego.

Wybudowanie fabryki w Bieruniu w woj. śląskim - ok. 10 km od istniejącej fabryki Grupy Hager w Tychach - ma pozwolić spółce na zwiększenie mocy produkcyjnych i rozwinięcie portfolio produktów. Fabrykę częściowo zasila prąd z zamontowanej na dachu instalacji fotowoltaicznej.

"Inwestycja pozwoli nam na zwiększenie mocy produkcyjnej, głównie aparatury zabezpieczającej, a zatrudnienie w niej znajdzie wiele osób z okolicznych miast" - poinformował inwestor.

Hager działa w Polsce od 1992 r., fabryka w Bieruniu jest trzecim polskim zakładem. Założona w 1955 r. w Niemczech Grupa dostarcza produkty elektryczne dla budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego i komercyjnego. Asortyment produktów spółki obejmuje dystrybucję energii, osprzęt elektroinstalacyjny, automatykę budynkową i systemy zarządzania kablami.

Hager ma - wraz z nową fabryką w Bieruniu - 21 zakładów produkcyjnych w 10 krajach. Zatrudnia ogółem ponad 12 tys. pracowników. W skład Grupy Hager wchodzą takie marki jak: Berker, Daitem, Diagral, Efen czy Elcom.