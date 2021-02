Grupa Mercor chce podwoić produkcję oddzieleń przeciwpożarowych

W ubiegłym roku DFM Doors rozbudowała ofertę drzwi przeciwpożarowych o bramy i zwiększyła produkcję o jedną trzecią. W tym roku zamierza ją podwoić, co ma umożliwić finalizowana obecnie modernizacja linii produkcyjnej w zakładzie w Opolu. Dalsza automatyzacja produkcji pozwoli na zwiększenie efektywności.

DFM poprawia eksport Mercora

Spółka DFM Doors rozpoczęła produkcję w II połowie 2017 roku. Już po dwóch latach działalności osiągnęła break even point, a w trzecim roku zaczęła przynosić zysk. W I półroczu roku obrotowego 2020/21 (czyli w okresie marzec-wrzesień 2020) zanotowała blisko 20 mln zł sprzedaży, co oznacza wzrost o 54 proc. rok do roku.- Znaczenie oddzieleń przeciwpożarowych w działalności Grupy systematycznie rośnie. Skala działania DFM po około trzech latach działalności sięga poziomów zbliżonych do największych spółek zależnych Grupy Mercor, takich jak hiszpańska Mercor Tecresa, rosyjska Mercor Proof czy węgierska Mercor Dunamenti. DFM Doors ma także coraz większy wpływ na wartość zamówień Grupy Mercor - mówi Krzysztof Krempeć, prezes zarządu spółki Mercor. Podkreśla, że DFM Doors wspiera realizację strategii biznesowej Grupy Mercor, w tym dywersyfikację i intensyfikację sprzedaży zagranicznej. Spółka DFM Doors prowadzi m.in. sprzedaż do Francji, krajów Beneluksu, Niemiec, Austrii i Szwajcarii.Mercor jest obecny na rynku nowoczesnych technologii w branży zabezpieczeń ppoż. od 33 lat. Wytwarza systemy biernvch zabezpieczeń ppoż.: oddymianie grawitacyjne, wentylacja pożarowa, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych oraz drzwi i bramy ppoż.Grupę Mercor tworzy 9 spółek operacyjnych zlokalizowanych na europejskich rynkach: Polska, Rosja, Ukraina, Hiszpania, Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia, Wielka Brytania i 8 zakładów produkcyjnych. Połowę sprzedaży realizuje za granicą, a jej produkty znajdują zastosowanie w ponad 50 krajach na świecie, głównie w Europie, Azji czy na Bliskim Wschodzie.