Grupa Mostostal Zabrze z kontraktem do wykonania w Dąbrowie Górniczej

4 kwietnia została zawarta umowa pomiędzy firmą Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP), która jest spółką zależną Mostostalu Zabrze, a BLH Engineering Co., Ltd. Oddział w Polsce dotycząca powierzenia MZRP robót obejmujących prefabrykację i montaż konstrukcji stalowej w ramach projektu "Steel structure for Europe Ph-3_4" w Dąbrowie Górniczej.

