Grupa Oknoplast celuje w 1,6 mld zł przychodu na koniec roku

Grupa Oknoplast uzyskała w pierwszym półroczu 2022 roku dynamikę sprzedaży w ujęciu rocznym na poziomie 37 proc. Spółki wchodzące w skład grupy - Oknoplast, Aluhaus, WnD i Hermet10 odnotowały w pierwszym półroczu 2022 roku wzrost przychodów do 872 mln zł.

Pierwsze półrocze 2022 roku upłynęło pod znakiem zwiększonych obrotów grupy – informuje Oknoplast. Sprzedaż produktów przekroczyła zakładany plan, co pozwoliło osiągnąć na koniec pierwszego półrocza br. 872 mln zł przychodu. Grupa planuje zakończyć rok 2022 wartością sprzedaży na poziomie 1,6 mld zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku zysk brutto wyniósł 86,6 mln zł, co jest wynikiem o 10 mln zł lepszym niż w całym kryzysowym 2020 roku i o zaledwie 10 mln zł niższym niż w całym ubiegłym roku. Oznacza to, że rentowność sprzedaży zwiększyła się do 14 proc. brutto, podczas gdy rok temu wynosiła 10 proc.

- Dobre wyniki sprzedaży pozwalają grupie utrzymać kurs inwestowania, zarówno w infrastrukturę, jak i w rozwój. Firma przeznacza 5 proc. obrotu na badania i rozwój produktów. Inwestycje obejmują również rozwój sieci sprzedaży na rynkach polskich i zachodnioeuropejskich – mówi Mikołaj Placek, prezes grupy Oknoplast.

Grupa wytwarza 1,3 mln okien rocznie. Produkty dostępne są w Polsce i 19 krajach europejskich, zaś większość sprzedaży realizowana jest na rynkach obcych – transakcje na rynkach zagranicznych stanowią blisko 80 proc. udziału w całości przychodów firmy.

W Polsce wytwarzaniem okien zajmuje się około tysiąca firm, z tego blisko 75 proc. to zakłady małe, o rocznych przychodach sięgających 10 mln zł. 40 największych producentów, wśród których jest Oknoplast, odpowiada za około 80 proc. produkcji w naszym kraju.

W 2021 roku polskie firmy wyeksportowały za granicę ponad 9 mln z 16 mln wyprodukowanych okien (z tego 8 proc. przypada na Oknoplast). To oznacza wzrost eksportu o ponad 11 proc. w stosunku do roku 2020. Wartość tego eksportu wzrosła o ponad 26 proc. i sięgnęła 10 mld zł, Polska jest więc wytwórcą co dziesiątego okna na Starym Kontynencie.

