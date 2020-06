Grupa PZU wynajęła 47 tys. mkw. powierzchni biurowej w budynku Skanska

Grupa PZU wynajęła 47 tys. mkw. powierzchni biurowej, handlowo-usługowej i magazynowej oraz 325 miejsc parkingowych w Generation Park Y – poinformowały we wtorek PZU i Skanska. W nowej siedzibie pracować będzie kilka tysięcy osób. To największa umowa najmu w historii rynku biurowego w Polsce.

Umowę najmu Generation Park Y podpisali we wtorek w Warszawie przedstawiciele Grupy PZU oraz szwedzkiej spółki Skanska.

Generation Park Y to 140-metrowy budynek, wieńczący kompleks biurowy Skanska powstający przy warszawskim Rondzie Daszyńskiego na Woli.

To największa umowa najmu w historii rynku biurowego w Polsce oraz historii Grupy Skanska na świecie. Grupa PZU wynajęła 47 000 mkw. powierzchni biurowej, handlowo-usługowej i magazynowej oraz 325 miejsc parkingowych.

"Po dwóch dekadach Grupa PZU z warszawskiego Tower przenosi się do kompleksu Generation Park Y. Będzie to nowa siedziba centrali Grupy PZU, w której pracować będzie kilka tysięcy osób. Pracownicy do nowego miejsca przeniosą się w drugim kwartale 2022 roku" - poinformowało PZU w komunikacie.

Generation Park Y to 140-metrowy budynek, wieńczący kompleks biurowy Skanska powstający przy warszawskim Rondzie Daszyńskiego na Woli. Ten najbardziej zielony wieżowiec w stolicy i jednocześnie najwyższy biurowiec Skanska w regionie CEE już za dwa lata zapełnią specjaliści od finansów i ubezpieczeń z Grupy Kapitałowej PZU. Ubezpieczyciel podkreśla, że nowa siedziba, to przede wszystkim oszczędność czasu i energii, bo dzięki lokalizacji większości biur w jednym miejscu uproszczona będzie logistyka i spadną koszty obsługi.

"To największa umowa najmu w historii rynku biurowego w Polsce oraz historii Grupy Skanska na świecie. Grupa PZU wynajęła 47 000 mkw. powierzchni biurowej, handlowo-usługowej i magazynowej oraz 325 miejsc parkingowych w Generation Park Y - najwyższym biurowcu szwedzkiej firmy na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Po podpisaniu umowy poziom najmu w budynku wynosi 98,5 proc." - poinformowała w komunikacie Skanska.

Generation Park Y ma 38 kondygnacji naziemnych i 4 podziemne, w których znajdzie się 187 miejsc na rowery oraz parking z 325 miejscami dla samochodów, z gniazdkami do ładowania aut elektrycznych. W lobby budynku powstanie zielona ściana o powierzchni 330 mkw., a dzięki przeszklonej elewacji, będzie ją można podziwiać również z zewnątrz. W ramach inwestycji powstanie również chodnik z "zielonego betonu", oczyszczający powietrze ze smogu i spalin samochodowych.

"Nowa centrala Grupy PZU to inwestycja w naszych pracowników. Dlatego tak ważne jest, że Generation Park Y spełnia najwyższe standardy, jeżeli chodzi o warunki, komfort i bezpieczeństwo pracy. Niemniej istotne są kwestie ekologiczne i to, że jest to obiekt bez barier, z którego w pełni będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne. Przeprowadzka to dla nas okazja do zbudowania przestrzeni przyjaznej pracownikom oraz ułatwiającej im funkcjonowanie wewnątrz organizacji" - powiedziała cytowana w komunikacie członkini zarządu PZU Życie odpowiedzialna za obszar nieruchomości w Grupie PZU Dorota Macieja.

Prezes spółki biurowej Skanska w CEE Katarzyna Zawodna-Bijoch wskazała, że pierwszy biurowy wysokościowiec w tej części Europy, Skanska oddaje "w ręce jednej z największych firm ubezpieczeniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej". "Zielone rozwiązania budynkowe oraz środowisko wewnętrzne wspierające dobrostan pracowników były niezwykle ważnymi aspektami w rozmowach z Grupą PZU. Podpisaliśmy umowę z firmą, z którą łączą nas wspólne wartości - co cieszy nas podwójnie" - powiedziała cytowana w komunikacie Zawodna-Bijoch.

PZU poinformowało w komunikacie, że całkowita, szacunkowa wartość umowy najmu, w okresie 10 lat jej trwania, wynosi ok. 787 000 000 zł brutto a koszty dodatkowe związane z relokacją centrali PZU ok. 65 000 000 zł brutto.

Zakończenie budowy Generation Park Y planowane jest na pierwszy kwartał 2021 roku. Prace wykończeniowe powierzchni najmu zostaną ukończone w drugim kwartale 2022 roku, kiedy to planowane jest przekazanie powierzchni grupie PZU.