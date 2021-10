Grupa Robyg dynamicznie poprawia wyniki

W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa Robyg zanotowała przychody ze sprzedaży przekraczające 512 mln zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 117 mln zł – czyli o 324 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2020 roku, a EBIT 147 mln zł – wzrost o 264 proc. rok do roku.

W trzech kwartałach 2021 roku Grupa Robyg zawarła 3338 umów rezerwacyjnych netto.

Podpisała 3532 umów deweloperskich i przedwstępnych w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Spółka miała w przychodach blisko 1400 lokali.

Robyg planuje w 2021 podpisać ponad 4000 umów rezerwacyjnych oraz przekazać 3000 lokali.



Grupa Robyg podaje, że ma znaczący bank ziemi, z potencjałem sprzedażowym przekraczającym 23 300 lokali, planuje też dalsze inwestycje w grunty. Łącznie w 2021 roku Robyg planuje przeznaczyć ponad 900 mln zł na zakup ziemi i szuka kolejnych możliwości inwestycyjnych. W tym momencie ma w ofercie ponad 1300 lokali.



W 2021 roku Robyg wystartował z 16 nowymi projektami i rozpoczął sprzedaż w Poznaniu. Tylko 3 proc. oferty to lokale gotowe.



- To kolejny świetny kwartał Robygu pod względem sprzedaży. Można zatem zakładać, że cały 2021 rok będzie rekordowy. Zainteresowanie zakupem mieszkań nie słabnie, analizy rynku mieszkaniowego, prowadzone m.in. przez JLL pokazują, że podaż nie nadąża za popytem – co jest wynikiem dużego zainteresowania zakupem mieszkań połączonego z wolniejszym ich wprowadzeniem z powodu wydłużonych procedur administracyjnych – podkreśla wiceprezes spółki Eyal Keltsh.

Wiceprezes Robygu dodaje, że firma stara się wprowadzać jak najwięcej nowych lokali do oferty i dawać klientom jak najszerszy wybór, jednak ma takie same ograniczenia administracyjne, jak inni deweloperzy. Przykładowo w Warszawie zwykle deweloperzy oferują liczbę mieszkań na 3-5 kwartałów do przodu, a obecnie oferta skurczyła się na ok. 1 kwartał. To jest bezpośrednia przyczyna – obok drożejących gruntów i materiałów budowlanych – dlaczego mieszkania drożeją. Jego zdaniem bardzo ważne jest zatem, aby samorządy maksymalnie przyspieszyły procedury administracyjne w tym zakresie.



- Ostatnio rośnie popyt inwestycyjny na rynku nieruchomości mieszkaniowych – co jest efektem zarówno zainteresowania dużych podmiotów zagranicznych, jak i zmiany aktywności inwestycyjnej Polaków, którzy przekierowują środki z lokat na inwestycje w nieruchomości. Sądzimy, że rynek nieruchomości mieszkaniowych w ciągu najbliższych 2 lat będzie się stabilnie rozwijał – nadal popyt będzie lekko przewyższał podaż, że względu na wymogi proceduralne i administracyjne wprowadzania nowych inwestycji. Wzrost popytu może być także stymulowany przez nabywców lokujących swój kapitał, jednak nadal kupujący mieszkanie na własne potrzeby będą stanowić istotną część nabywców – w Polsce wciąż brakuje bowiem kilka milionów mieszkań – zauważa Eyal Keltsh.

