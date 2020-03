Grupa ZUE w 2019 roku poprawiła wyniki finansowe

Grupa ZUE zanotowała w 2019 roku najwyższe w swojej historii przychody ze sprzedaży sięgające ponad 996 mln zł, co oznaczało wzrost rok do roku o 20 proc. i wypracowała około 3,8 mln zł zysku netto wobec 62,6 mln zł straty netto rok wcześniej.

Prezes ZUE wskazuje, że chociaż otoczenie rynkowe w branży spółki jak również obecna sytuacja są trudne, to firma dostrzegamy pozytywne sygnały. Najważniejszy z nich, jak stwierdza prezes ZUE, to trwająca realizacja największego w historii programu modernizacji polskich dróg kolejowych - Krajowego Programu Kolejowego (KPK). We wrześniu 2019 roku wartość KPK została zwiększona o kwotę 5,7 mld zł do łącznej wartości ponad 75 mld zł.- Realizacja całego programu przewidziana jest do roku 2023. Również planowane inwestycje przeznaczone do realizacji po zakończeniu KPK wyglądają obiecująco. W ubiegłym roku obserwowaliśmy także wzmożoną aktywność w zakresie ogłaszania przetargów z zakresu budownictwa infrastruktury miejskiej. Przebudowa torowisk planowana jest w Poznaniu. W Warszawie planowane jest otwarcie postępowania na budowę najnowocześniejszej zajezdni tramwajowej w Polsce, a we Wrocławiu trwa postępowania przetargowe na budowę nowej linii- informuje Wiesław Nowak.Prezes ZUE podaje ponadto, że pozostałe miasta takie jak np. Łódź, Grudziądz czy Szczecin również planują znaczne inwestycje, a w Krakowie w modelu partnerstwa publiczno - prywatnego planowana jest realizacja linii tramwajowej KST etap IV.- Dlatego wierzę, że długofalowe perspektywy dla rynków na których działamy są dobre, nawet jeśli obecna sytuacja związana z pandemią czasowo spowolni procesy gospodarcze - skonkludował Wiesław Nowak.