Grupa ZUE w minionym roku z dwucyfrowym wzrostem zysku netto

Krakowska grupa ZUE w 2022 roku osiągnęła ponad 921 mln zł przychodów ze sprzedaży, co licząc rok do roku oznacza wzrost o około 8 proc. Natomiast zysk netto wypracowany przez grupę ZUE w minionym roku sięgnął blisko 17,3 mln zł, rosnąc rok do roku o około 46 proc.

Grupa ZUE podzieliła się wynikami za 2022 rok. Głównym źródłem przychodów grupy ZUE jest budownictwo infrastrukturalne w zakresie inwestycji kolejowych i miejskich (głównie tramwajowych).

Prace budowlane są realizowane przede wszystkim na terenie Polski, natomiast w II połowie 2022 roku ZUE po raz pierwszy pozyskała kontrakty budowlane na rumuńskim rynku kolejowym, które będą realizowane od 2023 roku.

Przychody ze sprzedaży spółki ZUE w 2022 roku wyniosły około 831,9 mln zł, czyli o 6 proc. więcej niż w 2021 roku. Natomiast przychody ze sprzedaży grupy ZUE w 2022 roku wyniosły nieco ponad 921,4 mln zł co oznacza, że były 8 proc większe niż w 2021 roku.

W roku 2022 działalność spółki ZUE i grupy ZUE była rentowna na każdym poziomie zysku.

ZUE odnotowała w minionym roku zysk brutto ze sprzedaży mniejszy licząc rok do roku o 3 proc. i zysk netto mniejszy rok do roku o 16 proc., który wyniósł w 2022 roku około 10,2 mln zł.

Natomiast grupa ZUE odnotowała w 2022 zysk brutto ze sprzedaży większy rok do roku o 22 proc. i zysk netto większy rok do roku o 46 proc., a wyniósł on blisko 17,3 mln zł.

ZUE zaznaczyła, że na znaczną poprawę zysku skonsolidowanego miało wpływ głównie wypracowanie przez spółkę handlową z grupy ZUE najwyższego w jej działalności zysku netto w kwocie ponad 5,5 mln zł.

ZUE podała, że na dzień sporządzenia sprawozdania zarządu ZUE z działalności ZUE oraz grupy ZUE za 2022 rok portfel zamówień grupy ZUE wynosił 1,832 mld zł, w tym zakontraktowane roboty budowlano montażowe ZUE to 1,802 mld zł netto zapewniające realizację prac w latach 2023-2024.

