Grupa ZUE wyraźnie zwiększyła zyski

Zysk netto Grupy ZUE w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku sięgnął 11,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 629,3 mln zł.

Ze wstępnych wyników finansowych Grupy ZUE za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wynika, że przychody ze sprzedaży wyniosły 629,3 mln zł wobec 593 mln zł przed rokiem.

Spółka w tym okresie wypracowała zysk brutto na sprzedaży w wysokości 30 mln zł wobec 20,3 mln zł przed rokiem, zysk na działalności operacyjnej na poziomie 11,9 mln zł wobec 6,5 mln zł w trzech kwartałach 2021 i zysk netto w wysokości 11,4 mln zł w porównaniu do 4 mln zł przed rokiem.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 roku Grupa ZUE wypracowała marżę brutto na sprzedaży w wysokości 4,8 proc. W trzech kwartałach 2021 r. było to 3,4 proc.



Na koniec III kwartału 2022 roku poziom środków pieniężnych ZUE w kasie wyniósł 14,3 mln zł.



Firma informuje, iż na moment publikacji raportu bieżącego spółki z grupy kapitałowej ZUE dysponują portfelem zamówień o wartości ok. 1,5 mld zł. Rok wcześniej było to ok. 1,4 mld zł.

ZUE ma w tym momencie złożone najlepsze oferty w przetargach kolejowych w Polsce i Rumunii na łączną kwotę ok. 1,3 mld zł.

Grupa ZUE projektuje oraz realizuje w formule generalnego wykonawstwa kompleksowe usługi budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych.

