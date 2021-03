GTC liczy na kres lockdownu. Na dywidendę trzeba poczekać

Zarząd Globe Trade Center wydał rekomendację niewypłacania dywidendy za 2020 r., a decyzja ta została już pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą dewelopera. Spółka liczy, że w drugim półroczu 2021 r. na wyniki przestanie już oddziaływać lockdown.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

- Moje odczucia są takie, że za kilka miesięcy nadgonimy tempo szczepień i będziemy w tym samym miejscu co państwa i rynki, które się otwierają. To jest tymczasowe - stwierdził Carmi.Dodał, że tymczasowe są również obniżki czynszów dla najemców, czy wyceny nieruchomości. Szef GTC wskazał również, że grupa nie spodziewa się dalszego spadku poziomu wynajęcia powierzchni biurowych. Na koniec minionego roku wynosił on 91 proc. wobec 95 proc. na koniec 2019 r.GTC powstało w 1994 r. Spółka działa w sektorze nieruchomości w Polsce oraz w Budapeszcie, Bukareszcie, Belgradzie, Zagrzebiu i Sofii.Obecnie grupa jest właścicielem i zarządcą 48 budynków komercyjnych oferujących ponad 750 tys. m kw. powierzchni biurowej i handlowej. GTC planuje aktualnie realizację kolejnych 325 tys. m kw. powierzchni, z czego w budowie znajduje się już 37 tys. m kw.