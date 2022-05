GTC powraca do regularnego wypłacania dywidend

Globe Trade Centre (GTC), inwestor i deweloper działający na rynku nieruchomości, odnotował w pierwszym kwartale 2022 roku 14,9 mln euro zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 8,5 mln euro przed rokiem. Prognozy analityków zakładały, że zysk netto zawierał się będzie w przedziale 10,2-16,6 mln euro. Prognozy zarządu dotyczące dalszej części 2022 roku są optymistyczne.

Przychody grupy GTC wyniosły w pierwszym kwartale br. 41,8 mln euro, w porównaniu do 37,2 mln euro rok wcześniej. Prognozy analityków znajdowały się w przedziale 42,1-48 mln euro.

Koszty administracyjne (bez uwzględnienia kosztów programu motywacyjnego) zwiększyły się z 3 mln euro do 4 mln euro, głównie ze względu na wzrost kosztów wynagrodzeń.

Zarząd Globe Trade Centre podjął uchwałę, zgodnie z którą zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2021 rok w kwocie 0,28 zł na akcję.

"Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 26 mln euro (24 mln euro w I kw. 2021 r.), a zysk netto wyniósł 15 mln euro w I kw. 2022 r. (9 mln euro w I kw. 2021 r.). Wiąże się to głównie z mocnymi wynikami operacyjnymi i rozpoznaniem zysku z tytułu aktualizacji wartość aktywów w wysokości 3 mln euro, co zostało częściowo skompensowane przez wyższe o 1 mln euro koszty z tytułu różnic kursowych" - podała spółka w raporcie.

"Grupa odnotowała wzrost przychodów z wynajmu o 6,5 mln euro w związku z nabyciem nieruchomości generujących przychody i ukończeniem budynku Pillar, a także wzrost przychodów z wynajmu w centrach handlowych o 3,8 mln euro na skutek zakończenia obniżek i rabatów związanych z Covid-19, działań podjętych w celu pomocy najemcom detalicznym, a także wzrostowi średniej stawki czynszu po indeksacji stawek czynszów o inflację" - podano w komunikacie.

Wzrost został częściowo skompensowany spadkiem przychodów z wynajmu o 5,8 mln euro na skutek sprzedaży serbskiego portfela biurowego w pierwszym kwartale 2022 roku.

Marża brutto z działalności operacyjnej w okresie od stycznia do marca br. wzrosła do 30 mln euro z 27 mln euro przed rokiem.

Wzrost wynagrodzeń

Koszty administracyjne (bez uwzględnienia kosztów programu motywacyjnego) zwiększyły się z 3 mln euro do 4 mln euro, głównie ze względu na wzrost kosztów wynagrodzeń oraz wzrost kosztów prawnych, podatkowych, informatycznych i innych kosztów doradztwa.

Zysk z aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych GTC wyniósł 3 mln euro, wobec straty przed rokiem w wysokości 3 mln euro. Zysk ten wynika głównie z rozpoznania zysku z aktualizacji wyceny budynku Pillar w Budapeszcie po jego ukończeniu, co zostało częściowo skompensowany nakładami inwestycyjnymi w istniejące nieruchomości inwestycyjne – poinformowała spółka..

Fundusze z działalności operacyjnej (FFO I) wzrosły do 16 mln euro z 14 mln euro przed rokiem. Wartość GAV (Gross Asset Value) wyniosła na koniec marca 2,315 mld euro, wobec 2,507 mld euro na koniec grudnia 2021 roku. Spadek miał związek z zakończeniem sprzedaży nieruchomości w Serbii, co zostało częściowo skompensowane inwestycją w wysokości 74 mln euro - głównie w nabycie działek inwestycyjnych w Serbii i dwóch nieruchomości na Węgrzech.

Zadłużenie grupy GTC wyniosło na koniec marca 1,301 mld euro, w porównaniu do 1,443 mld euro na koniec grudnia 2021 roku. Spadek ten wynika głównie ze sprzedaży nieruchomości biurowych w Serbii i związanych z nimi zobowiązań w wysokości 142 mln euro. Średnia zapadalność długu wyniosła 5,1 lat, a średnie oprocentowanie wyniosło 2,16 proc. w skali roku. LTV netto ukształtowało się na poziomie 43,1 proc.

Rekordowy kwiecień

Saldo środków pieniężnych wyniosło na koniec marca 278 mln euro, wobec 97 mln euro na koniec grudnia.

"Wynika to głównie ze sprzedaży aktywów w Serbii (po uwzględnieniu środków pieniężnych w zbywanych spółkach) (125 mln euro) oraz podwyższenia kapitału (120 mln euro), częściowo skompensowanym zakupem ukończonych nieruchomości i gruntów inwestycyjnych (50 mln euro)" - podała spółka.

Wskaźnik wynajęcia w grupie GTC wyniósł na koniec marca 91 proc., wobec 90 proc. na koniec grudnia. W segmencie powierzchni biurowych wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 89 proc. (88 proc. w grudniu), a w segmencie powierzchni handlowych - 96 proc. (95 proc. w grudniu).

Spółka zaznacza, że obserwuje pozytywny trend we wszystkich centrach handlowych - liczba odwiedzających rośnie, a obroty osiągnęły poziom sprzed pandemii: 100 proc. w marcu 2022 roku w porównaniu do 2019 roku, 98 proc. w pierwszym kwartale 2022 roku, w porównaniu z 2019 rokiem, 153 proc. w pierwszym kwartale 2022 roku, w porównaniu z 2021 rokiem.

Jak podano, w kwietniu odnotowano rekordowo wysokie obroty - na poziomie 112 proc. w porównaniu do wyników z 2019 roku.

Regularne dywidendy

Zarząd ma optymistyczne prognozy dotyczące kolejnych miesięcy 2022 roku.

- Rok 2021 przyniósł doskonałe wyniki, w związku z czym zarekomendowaliśmy wypłatę dywidendy w wysokości 0,28 zł na akcję z zysku wypracowanego w 2021 roku, co oznacza powrót do regularnych wypłat dywidend. Nasze wyniki za pierwszy kwartał 2022 roku wskazują na to, że ten rok również zapowiada się dobrze, pomimo sprzedaży serbskiego portfela biurowego. Wyniki operacyjne, zwłaszcza w sektorze handlowym, są bardzo dobre i obiecujące, natomiast sektor biurowy będzie wymagał więcej uwagi – komentuje w komunikacie prasowym prezes Zoltán Fekete. - Skupimy się także na rozwoju portfela nieruchomości biurowych. W pierwszym kwartale rozpoczęliśmy realizację naszej nowej inwestycji w Zagrzebiu, a w drugim kwartale rozpoczynamy prace nad budową biurowca w Budapeszcie. Dzięki wysokiemu saldu środków pieniężnych jesteśmy otwarci na okazje inwestycyjne i aktywnie monitorujemy rynki, aby wesprzeć nasz wzrost - dodaje.

Zarząd Globe Trade Centre podjął uchwałę, zgodnie z którą zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2021 rok w kwocie 0,28 zł na akcję. Rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję zarządu.

Za 2020 rok i 2019 rok GTC nie wypłaciło dywidendy. Za 2018 rok spółka przekazała akcjonariuszom kwotę 0,37 zł na akcję.

