GTC zwiększył przychody i zyski. Koniec obniżek i rabatów związanych z COVID-19

Globe Trade Centre (GTC), notowany na GPW deweloper działający na rynku nieruchomości w regionie środkowo-wschodniej i południowo-wschodniej Europy, zwiększył w pierwszym półroczu 2022 roku przychody i zyski w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zakończył półrocze z wartością księgową portfela nieruchomości na poziomie ponad 11 mld zł.

Przychody GTC z tytułu wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych oraz z tytułu usług za okres sześciu miesięcy 2022 roku wzrosły o 32,727 mln zł (9 proc.).

Grupa odnotowała wzrost przychodów z tytułu wynajmu m.in. dzięki nabyciu nieruchomości generujących przychody i wzrostowi przychodów z wynajmu powierzchni w centrach handlowych.

Zysk netto w pierwszym kwartale wzrósł o 60,801 mln zł (105 proc.). Zysk netto od stycznia do czerwca br. zwiększył się o 91,809 mln zł (94 proc.).

Przychody z tytułu wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych oraz usług za okres trzech miesięcy 2022 roku grupy GTC wzrosły o 8,9 mln zł (5 proc.) i wyniosły 197,584 mln zł, w porównaniu do 188,676 mln zł za okres trzech miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku.

Grupa odnotowała wzrost przychodów z tytułu wynajmu m.in. dzięki nabyciu nieruchomości generujących przychody i wzrostowi przychodów z wynajmu powierzchni w centrach handlowych na skutek zakończenia obniżek i rabatów związanych z COVID-19, a także dzięki zwiększeniu średniej stawki czynszu po indeksacji stawek o inflację. Wzrost został częściowo pomniejszony spadkiem przychodów z wynajmu na skutek sprzedaży portfela biurowego w Serbii.

Zysk brutto z działalności operacyjnej za okres trzech miesięcy zwiększył się o 3,444 mln zł (2 proc.) i wyniósł 145,601 mln zł, w porównaniu do 142,157 mln zł w okresie trzech miesięcy 2021 roku. Jest to głównie efekt wzrostu przychodów z wynajmu i usług związanych z nabyciem i ukończeniem nieruchomości, co zostało częściowo skompensowane utratą przychodów z wynajmu w wyniku sprzedaży portfela biurowego w Serbii.

Marża brutto z wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych za okres trzech miesięcy br. wynosiła 74 proc., w porównaniu do 75 proc. w kwartale zakończonym 30 czerwca 2021 roku.

Zysk netto wzrósł o 60,801 mln zł (105 proc.) i wyniósł 118,762 mln zł, w stosunku do 57,961 mln zł za okres trzech miesięcy 2021 roku. Wynikało to głównie z dobrych wyników operacyjnych w połączeniu z zyskiem z aktualizacji wartości aktywów w wysokości 61,892 mln zł oraz ze spadku kosztów finansowych o 19,809 mln zł, co zostało częściowo skompensowane wyższym podatkiem dochodowym o 13,466 mln zł.

Portfel nieruchomości

Przychody z tytułu wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych oraz z tytułu usług za okres sześciu miesięcy 2022 roku wzrosły o 32,727 mln zł (9 proc.) i wyniosły 390,760 mln zł w porównaniu do 358,033 mln zł w analogicznym okresie 2021 roku.

Zysk brutto z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku wzrósł o 18,612 mln zł (7 proc.) i wyniósł 285,720 mln zł, w porównaniu do 267,108 mln zł w okresie sześciu miesięcy 2021 roku.

Marża brutto z wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych za okres sześciu miesięcy 2022 roku wynosiła 73 proc., w porównaniu do 75 proc. w półroczu zakończonym 30 czerwca 2021 roku.

Zysk netto od stycznia do czerwca br. zwiększył się o 91,809 mln zł (94 proc.) i wyniósł 189,177 mln zł, w porównaniu do 97,368 mln zł za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku.

- Najlepsze wyniki odnotowujemy w sektorze handlowym. Obserwujemy znaczną poprawę zarówno w stosunku do poprzedniego kwartału, jak i wyników operacyjnych za rok 2019. Widzimy silny wzrost po stronie przychodów, ale również, co ważniejsze, po stronie osiąganych wyników. Mamy dobry bilans i pozycję gotówkową. Zadłużenie netto pozostaje praktycznie bez zmian, LTV jest na poziomie 42 proc., a koszt długu utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie 2,16 proc. – komentuje w komunikacie prasowym, dyrektor finansowy GTC i członek zarządu Ariel Ferstman.

Całkowita wartość księgowa portfela nieruchomości grupy 30 czerwca 2022 roku wynosiła 11,144 mld zł. Znajdowało się w nim m.in. 45 ukończonych budynków komercyjnych, w tym 39 budynki biurowe i 6 centrów handlowych (wliczając 4 budynki biurowe przeznczone do sprzedaży) - o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ok. 762 tys. mkw., poziomie najmu 88 proc. i wartości 9 658 236 zł stanowiące 87 proc. całkowitej wartości księgowej portfela nieruchomości.

Ponadto grupa miała w portfelu m.in. cztery budynki biurowe w budowie, o łącznej powierzchni najmu około 51 tys. mkw., a także grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną i mieszkaniową.

