Gwiazdy architektury projektują Centralny Port Komunikacyjny. Spotkasz ich w Katowicach

Pierwsze samoloty z Centralnego Portu Komunikacyjnego mają polecieć już w 2027 roku. Inwestycja, która pochłonie ok. 25 miliardów złotych, to ogromne wyzwanie administracyjne, budowlane i projektowe. Do przygotowania koncepcji architektonicznej CPK zostały zaproszone najlepsze pracownie z całego świata: Benoy, Foster+Partners, Grimshaw, Pascall+Watson, Chapman Taylor oraz Zaha Hadid Architects. Przedstawicieli Chapman Taylor oraz Zaha Hadid Architects będzie można spotkać w Katowicach podczas 4 Design Days 2020.