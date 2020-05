Handel i hotele po koronawirusie. Już nigdy nie będzie jak kiedyś

- Powrót do realiów sprzed koronawirusa w przypadku hoteli czy centrów handlowych nie będzie możliwy i zdają sobie z tego sprawę zarówno właściciele, jak i osoby zarządzające tymi obiektami - podkreślił Grzegorz Smereka, wiceprezes spółki Impel System. Pytaniem otwartym pozostaje to, jak będzie wyglądać to, co zaczynamy nazywać nową normalnością.

Koszty nie muszą wzrosnąć

Jaka ta „nowa normalność”?

- Poziom świadomości konsekwencji koronawirusa wśród przedstawicieli poszczególnych branż jest mocno zróżnicowany. W przypadku hoteli czy centrów handlowych powrót do realiów sprzed pandemii nie będzie możliwy i zdają sobie z tego sprawę zarówno właściciele, jak i osoby zarządzające tymi obiektami - dodał.Choć możliwe jest, że do końca wiosny pandemia zostanie opanowana, to jej kolejna fala może nadejść już jesienią.- Nie wiemy też, kiedy uda się stworzyć i wdrożyć skuteczną szczepionkę przeciwko temu wirusowi, a mogą się pojawić przecież jego mutacje. Nie da się też przewidzieć powstania innych wirusów. Dlatego podwyższone standardy sanitarne będą musiały z nami zostać nawet, gdy uda się już zapanować nad koronawirusem - ocenił Grzegorz Smereka.W pierwszych tygodniach po wprowadzeniu obostrzeń popyt na płyny dezynfekujące oraz środki ochrony osobistej mocno wzrósł, co spowodowało wzrost cen tych artykułów. Istniały również obawy, że może też zostać wprowadzona ich reglamentacją.- Na szczęście okazało się, że dosyć szybko udało się uruchomić duże wolumeny produkcji w Polsce, a jednocześnie zakłady w Chinach wznowiły produkcję. W tym momencie nie widać już niedoborów na rynku, choć nie można oczekiwać powrotu do cen sprzed pandemii - stwierdził wiceprezes Smereka.Zwrócił przy tym jednak uwagę, że przy zakupach na rynkach zagranicznych utrudniony jest obecnie transport międzynarodowy, co wpływa na czas dostaw.Czy z powodu podwyższonych wymogów sanitarnych w poszczególnych obiektach nastąpi znaczący wzrost cen usług związanych z utrzymaniem czystości? Jak zapewnił Grzegorz Smereka, Impel System nie chce dopuścić do takiej sytuacji.- Zamierzamy pracować z klientami nad przemodelowaniem tych usług w taki sposób, aby koncentrowały się one na czynnościach istotnych w kontekście niebezpieczeństw związanych z pandemią - zaznaczył.- Od lat współpracujemy też z dostawcami środków dezynfekujących czy środków ochrony osobistej, co pozwala nam uzyskiwać dobre ceny. Oczywiście działania akcyjne, związane chociażby z koniecznością dezynfekcji danego obiektu po wykryciu zakażeń, muszą stanowić dodatkowy koszt - dodał.Wśród klientów Impel System ok. 1/3 stanowią firmy z sektora publicznego - w większości są to placówki służby zdrowia, gdzie spółka odpowiada za prace pomocowe, żywienie czy transport pacjentów.Firma świadczy też usługi w kilku jednoimiennych szpitalach zakaźnych. Tam potrzeba dezynfekcji nie jest niczym nowym i w zależności od typu placówki są ustalone odpowiednie procedury.- Pandemia koronawirusa jest wyzwaniem również dla nas jako firmy. Dlatego obecnie dużo wysiłku wkładamy w szkolenie pracowników, gdyż przy z pozoru mało skomplikowanych czynnościach jak sprzątanie łatwo może wkraść się rutyna - powiedział Grzegorz Smereka.- Działając w tym sektorze od wielu lat, mamy wypracowane procedury dostosowane do dotychczasowych przepisów. Ostatnie tygodnie to też wspólna praca z klientami nad wprowadzeniem rozwiązań zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia czy Głównego Inspektora Sanitarnego - zaznaczył.Przypomniał również, że obecnie wciąż w wielu firmach trwają przestoje w produkcji lub większość pracowników wykonuje swoje obowiązki zdalnie. Jest to zatem dobra okazja, aby przetestować i wdrożyć odpowiednie procedury.- Budującym przykładem ostatnich tygodni są sklepy spożywcze, gdzie już przed wprowadzeniem oficjalnych obostrzeń pojawiły się środki dezynfekujące i rękawiczki jednorazowe, a pracowników wyposażono w maseczki i przyłbice. Ponadto zapewniono szyby ochronne przy kasach - ocenił wiceprezes.Obecnie wszyscy zastanawiają się, jak będzie wyglądać świat po ustąpieniu pandemii. We wszystkich sferach usług, czy to publicznych, czy prywatnych, trwają już przygotowania do działania w nowej rzeczywistości.Dlatego - jak wskazał Grzegorz Smereka - szkoły, biblioteki, muzea, kina, gastronomia czy sklepy wykorzystują przerwę w działalności do przeprowadzenia gruntownej dezynfekcji.W toaletach - obok mydła - pojawiają się płyny do dezynfekcji, a także tablice informacyjne z instruktażem postępowania w czasie pandemii.Z pewnością musimy się przyzwyczaić do tego, że jeszcze długo będziemy musieli chodzić w maseczkach lub w inny sposób zasłaniać usta i nos. Taki środek bezpieczeństwa najpewniej będzie konieczny, aby móc w przyszłości pójść chociażby do kina.Zapewne w szkołach również będzie to powszechny widok - nawet jeśli nie powodowany wymogami formalnymi, to jednak prewencyjne oczekiwany przez rodziców.- Najwięcej niewiadomych dotyczy imprez masowych. Trudno doszukiwać się tu wzorców postępowania w krajach, które szczyt pandemii mają już za sobą, gdyż minęło jeszcze zbyt mało czasu, aby one poczyniły kroki w tym kierunku - podsumował wiceprezes Impel System.