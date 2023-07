Konsorcjum spółek Aldesa Construcciones Polska i China Civil Enginieering Construction Corporation zawarło z Orlenem umowę na prace przy projekcie Olefin III. Łączna wartość umowy to ponad 1,97 mld zł.

Orlen realizuje rozbudowę kompleksu Olefin III w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w ramach programu rozwoju petrochemii. To największa inwestycja petrochemiczna w Europie w ciągu ostatnich 20 lat.

Hiszpańsko-chińskie konsorcjum jest odpowiedzialne za realizację pakietu K-002, obejmującego m.in. budowę infrastruktury magazynowej składającej się z 18 zbiorników kulistych, 14 zbiorników pionowych i 2 zbiorników ciśnieniowych.

Po zakończeniu inwestycji docelowy udział przerobu ropy na produkty petrochemiczne w Płocku wzrośnie z 14 do 19 proc.

Konsorcjum spółek Aldesa Construcciones Polska (lider konsorcjum) i China Civil Enginieering Construction Corporation (partner konsorcjum) w ramach realizacji Zakresu Technicznego nr 2 infrastruktury OSBL dla projektu Olefin III oraz infrastruktury zasadniczej zakładu produkcyjnego Orlen w Płocku 5 lipca 2023 r. podpisało z Orlenem umowę w formule EPC, czyli „inwestycji pod klucz”, o łącznej wartości 1,97 mld zł.

Zbiorniki magazynowe oraz infrastruktura przesyłowa

Konsorcjum jest odpowiedzialne za realizację pakietu K-002, obejmującego budowę infrastruktury magazynowej składającej się z 18 zbiorników kulistych o łącznej pojemności 27 tys. metrów sześciennych, 14 zbiorników pionowych o łącznej pojemności 50 tys. metrów sześciennych, 2 zbiorników ciśnieniowych poziomych o pojemności 5 tys. metrów sześciennych oraz 1 zbiornika kriogenicznego o pojemności 16 tys. metrów sześciennych wraz z 60 km infrastruktury przesyłowej.

Dodatkowo zostaną wykonane prace w branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej.

Oddanie inwestycji do użytku jest planowane na styczeń 2027.

To nie pierwszy raz, kiedy Aldesa będzie realizowała projekt w sektorze naftowo-gazowym. Od kilku lat firma jest aktywnym uczestnikiem w tym sektorze. Zbudowała m. in. bazy zbiorników magazynowych na produkty naftowe III klasy, o łącznej pojemności 160 tys. metrów szećiennych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przy realizacji tych projektów została zastosowana metoda hydraulicznej podbudowy zbiorników, co pozwoliło na wykonanie projektu w krótszym czasie. Oprócz tego Aldesa wykonała pompownię w formule PC w ramach rozbudowy infrastruktury przesyłowej.

Aldesa, obecna w regionie i w Polsce od 2007 roku, to generalny wykonawca projektów w sektorze przemysłowym, energetycznym, kubaturowym, drogowym, kolejowym oraz w obszarach Inteligentnych Systemów Zarządzania (ITS) i sieci szerokopasmowych.

Jako firma międzynarodowa (ale z hiszpańskimi korzeniami), Aldesa działa m.in. w Hiszpanii, Słowacji, Meksyku, Peru, Chile i Kolumbii.

China Civil Engineering Construction Corporation Ltd. (CCECC) to chińska spółka budowlana, realizująca inwestycje w wielu sektorach budownictwa. Oprócz Chin prowadzi działalność w blisko 40 innych krajach.

Największa inwestycja petrochemiczna w Europie

Orlen realizuje rozbudowę kompleksu Olefin III w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w ramach strategicznego Programu Rozwoju Petrochemii. To największa inwestycja petrochemiczna w Europie w ciągu ostatnich 20 lat.

Produkty petrochemiczne, wytwarzane w kompleksie Olefin III, będą bazą dla bardziej zaawansowanych tworzyw sztucznych, wykorzystywanych między innymi do produkcji przedmiotów codziennego użytku: środków czystości, artykułów higienicznych i medycznych, a także włókien syntetycznych do produkcji odzieży.

Powstawać z nich będą również m.in. części samochodowe, elementy sprzętów AGD i urządzeń elektronicznych.

Jak wylicza Orlen, na inwestycji skorzysta także sam Płock i okoliczne gminy. Rozbudowa kompleksu Olefin III oznacza bowiem nowe miejsca pracy. W wyniku realizacji projektu docelowo zatrudnienie w Orlenie wzrośnie o ok. 580 etatów. Cała inwestycja petrochemiczna wygeneruje dla budżetu podatki w wysokości 160 mln zł.

Zwiększenie skali rozbudowy. Łączny koszt sięgnie 25 mld zł

Po zakończeniu inwestycji docelowy udział przerobu ropy na produkty petrochemiczne w Płocku wzrośnie z 14 do 19 proc. To ważne w kontekście spodziewanego zmniejszenia się zapotrzebowania na produkty z rafinerii i spodziewanego wzrostu popytu na wyżej marżowe petrochemikalia aż o ok. 80 proc. do 2050 r.

Pod koniec czerwca 2023 r. prezes Orlenu Daniel Obajtek informował, że koncern podjął decyzję o zwiększeniu skali rozbudowy kompleksu Olefin.

- Światowe trendy wskazują, że popyt na wysokomarżowe produkty petrochemiczne będzie dynamicznie rósł. Do 2050 roku wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych ma potencjał do tego, żeby się podwoić - mówił wtedy Obajtek.

- Dlatego rozszerzamy zakres prac związanych z rozbudową kompleksu Olefin - dodawał.

Według aktualnych szacunków koszt budowy kompleksu Olefiny III wyniesie około 25 mld zł.

