Holandia: Dziesiątki tysięcy mieszkań socjalnych mają poważne wady, niektórym grozi rozbiórka

Co najmniej 80 tys. mieszkań socjalnych w Holandii ma poważne wady, niektóre nadają się wręcz do rozbiórki. Tak wynika z danych Urzędu Spółdzielni Mieszkaniowych, do których dotarł portal RTL Nieuws.

Najemcy mają problemy z przeciekającymi sufitami, zagrzybionymi ścianami i sufitami oraz gnijącymi ramami okiennymi, informuje portal.

Reporterzy RTL Nieuws dotarli do wewnętrznych dokumentów Urzędu Spółdzielni Mieszkaniowych. Wynika z nich, że 1 na 25 domów socjalnych jest w bardzo złym stanie.

Jak ustalił portal, jedna trzecia lokatorów mieszkań czynszowych czeka na zaległe prace konserwacyjne. W ciągu ostatnich trzech lat Komisja ds. Najmu aż 656 razy nakazała spółdzielniom mieszkaniowym obniżyć czynsze najemcom, ze względu na zły stan zajmowanych przez nich lokali.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl