HRE Investments: ok. 60 proc. wynajmujących mieszkania żyje w za małych lokalach

Ok. 60 proc. wynajmujących mieszkania na zasadach rynkowych mieszka w za małych lokalach - wynika z opublikowanej w środę analizy HRE Investments.

Aż 59 proc. najemców w Polsce mieszka w za małych mieszkaniach - oceniają analitycy HRE Inwestment, powołując się na dane Eurostatu. "To jeden z najgorszych wyników w Europie" - napisali. Dodano, że pod koniec drugiej dekady października br. było w Polsce ok. 59 tys. mieszkań na wynajem (dane Unirepo), podczas gdy rok temu było ich o 25 proc. więcej, a dwa lata temu o ponad 90 proc. więcej. Zaznaczono, że cały zasób mieszkań na wynajem można w Polsce szacować na około 1,2-1,4 mln nieruchomości.

W ocenie analityków, niska liczba wolnych mieszkań na wynajem to pokłosie utrzymującej się od miesięcy przewagi popytu nad podażą, co sprzyja wzrostowi stawek czynszów. Wyliczono, że w największych miastach są one o około 1/4 wyższe niż przed rokiem. Dodali, że podwyżki czynszów wynikają nie tylko z ruchów migracyjnych, ale też wzmożonej inflacji i podwyżek stóp procentowych. "Do tego dochodzi fakt, że trudniejszy dostęp do kredytów zmusza też część osób, którym banki odmówiły +hipoteki+, do korzystania z mieszkań na wynajem. Podobna sytuacja może jeszcze trwać przez jakiś czas" - napisano.

Rosnące stawki czynszów sprawiają, że część najemców zmuszona jest poszukiwać ofert o niższym standardzie. "Zgodnie z danymi Eurostatu, aż 59 proc. najemców płacących czynsz na zasadach rynkowych mieszkało w ub.r. w lokalach przeludnionych. To prawie 2,5 razy gorszy wynik niż unijna średnia" - wskazali autorzy analizy.

Dodano, że pod względem przeludnienia gorsza sytuacja niż w Polsce była na Litwie, w Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i na Łotwie. Tam odsetek najemców mieszkających w za małych lokalach wynosił od 60 proc. do 72 proc. Na drugim biegunie jest Malta, Cypr i Holandia, gdzie w przeludnionych mieszkaniach mieszka tylko od 2 proc. do 8 proc. osób wynajmujących.

