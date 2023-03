Huśtawka cen w budownictwie. Niektóre materiały drożeją bardzo mocno

Budownictwo hamuje, ale już 2024 r. zacznie przyspieszać. W latach 2025-26 czeka nas nowa kumulacja inwestycji publicznych, na które może nałożyć się ożywienie w segmencie prywatnym - twierdzi Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Ostatnio dynamika cen materiałów faktycznie wyhamowała, a niektóre są już tańsze niż przed wybuchem wojny na Ukrainie. Jest jednak kilka materiałów, które nadal drożeją i to niemało.

W I kwartale 2023 r. w porównaniu z II kwartałem 2022 r. wzrosły średnie ceny: cegły o 40 proc., cementu o 20 proc. i betonu o 20 proc.

Rekordowy poziom kosztów w budownictwie stanowi poważne obciążenie dla kontraktów, które są w toku. Sytuację pogarsza brak efektywnych mechanizmów waloryzacji.

- Powszechna opinia o aktualnych tendencjach cenowych na polskim rynku budowlanym jest taka, że od kilku miesięcy trwa względna stabilizacja cen, która daje branży budowlanej wytchnienie od rekordowych wzrostów kosztów budowy z lat 2021-2022. To stwierdzenie jest jak najbardziej prawdziwe, ale jednocześnie wymaga ono istotnego uzupełnienia, bo sprawa jest o wiele bardziej złożona - zauważa Damian Kaźmierczak w pierwszym ze swoich dwóch obszernych wpisów umieszczonych na LinkedIn.

Rosną ceny materiałów i wiadomo, dlaczego tak się dzieje

Jak wskazuje, w ostatnich miesiącach dynamika cen materiałów faktycznie wyhamowała, a niektóre materiały są już tańsze niż przed wybuchem wojny na Ukrainie (np. stal lub styropian). Jest jednak kilka materiałów, które nadal drożeją i to niemało! W I kwartale 2023 r. w porównaniu z II kwartałem 2022 r. wzrosły średnie ceny:

cegieł: +40 proc.,

cementu: +20 proc.,

betonu: +20 proc.

Dlaczego cement, beton i cegły drożeją pomimo wyraźnego hamowania aktywności w budownictwie oraz względnej stabilizacji cen innych materiałów? Powody są dwa.

Pierwszy to energochłonność produkcji. Wzrost cen zbiega się w czasie z zawirowaniami na rynku energii.

Drugi to mała słaba konkurencyjność polskiego rynku. Specyfika betonu i cementu (tj. są ciężkie i mają dużą objętość) sprawia, że handel nimi odbywa się na rynkach lokalnych w warunkach małej konkurencji. Relatywnie niewielka liczba dostawców skutkuje wyższymi cenami oraz mniejszą zmiennością cen.

Oznacza to, że ceny cementu i betonu rosną (i spadają) wolniej w porównaniu z materiałami budowlanymi takimi jak drewno czy stal, które są przedmiotem obrotu na bardziej konkurencyjnych rynkach. Co warto podkreślić, z taką sytuacją mamy do czynienia na całym świecie, nie tylko w Polsce.

Dezinflacja w branży budowlanej raczej nie będzie gwałtowna

W swoim drugim wpisie na LinkedIn główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa zauważa, że ceny w budownictwie wyraźnie się stabilizują, ale dezinflacja w branży budowlanej raczej nie będzie procesem gwałtownym. Dane GUS za styczeń 2023 wskazują, że tempo wzrostu cen robót budowlanych w ujęciu rok do roku spowalnia (+13,1 proc.). Co istotne, ceny produkcji budowlano-montażowej GUS przestały rosnąć w ujęciu miesiąc do miesiąca.

