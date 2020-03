IBP Research: Chemia budowlana w Polsce ma się dobrze od połowy dekady

Analizująca rynek chemiczny i materiałów budowlanych w Polsce firma IBP Research przekazała swój raport za 2019 r. Wedle opracowania, rynek chemii budowlanej w naszym kraju nadal rośnie, już piąty rok z rzędu.

Wartościowe udziały w rynku na wykresach

Tonażowo, głównym dostawcą chemii budowlanej w Polsce jest Grupa Atlas (obejmuje marki: Dolina Nidy, Gipsar, Nowy Ląd, Izohan, Optyzar, WiM) z 15-proc. udziałem w rynku. Na kolejnych miejscach plasują się: Baumit i Grupa Knauf (po ok. 10 proc.), a dalej Kreisel, Grupa Mapei, Henkle (marka Ceresit), Grupa Saint-Gobain, Grupa Piotrowice II, Izolbet i Cekol.Ta pierwsza dziesiątka producentów zaspokaja ponad 60 proc. tonażu zapotrzebowania rynku.Patrząc na sprzedaż od strony wartościowej, do liderów dołączają producenci farb i lakierów, czyli PPG Deco, Akzo Nobel, Śnieżka i Tikkurila. W analizowanej grupie wyrobów (13 subrynków), ta czwórka firm kumuluje aż 30 proc. przychodów ze sprzedaży ogółem.Łącznie na rynku chemii budowlanej w Polsce działa ok. 120 producentów, z czego jedna trzecia pokrywa 90 proc. całości sprzedaży, zarówno ilościowo, jak i wartościowo.Wynik podsumowania danych na temat udziału producentów w analizowanym rynku chemii budowlanej ogółem pokazują załączone 2 wykresy.Są one przełożeniem wyznaczonych w badaniach bezpośrednich pozycji rynkowych poszczególnych firm/marek oddzielnie w poszczególnych grupach produktowych, w sezonie budowlanym 2019. Podstawą analizy były wywiady przeprowadzone przez IBP Research wśród reprezentatywnych próbek punktów sprzedaży (dystrybutorzy, składy hurtowe i detaliczne, markety budowlane) oraz wykonawców budowlanych (firmy ogólnobudowlane i wyspecjalizowane). Udziały rynkowe wyznaczono poprzez nałożenie otrzymanych pozycji rynkowych na wielkości (tonażowo) i wartości (w zł netto) poszczególnych 13 rynków produktowych.