Ikea wynosi się z Rosji. Sprzedała fabrykę i szuka chętnych na centra handlowe

W opublikowanym komunikacie szwedzka firma produkcyjno-handlowa Ikea podała, że sfinalizowała sprzedaż fabryki drewna w Nowogrodzie. W umowie nie ma klauzuli późniejszego jej odkupu. Teraz poszukuje chętnych na centra handlowe.

Po rozpoczęciu w końcu lutego minionego roku przez wojska rosyjskie agresji na Ukrainę Ikea wstrzymała wszelką działalność handlową i produkcyjną w Rosji. Na krótko w lecie wznowiono sprzedaż online, chcąc pozbyć się zapasów i pozyskać środki na wypłaty dla pracowników i utrzymanie majątku.

Ingka Group, holenderska spółka matka zarządzająca marką Ikea podała w komunikacie, że sfinalizowała sprzedaż fabryki przerabiającej drewno w Nowogrodzie. Nabywcą jest producent laminatów i blatów kuchennych firma Slatex należąca do Wadima Osipowa. W komunikacie nie podano wartości transakcji, zaznaczono jednak, że ma nie zapisu o możliwości odkupienia fabryki w przyszłości. Produkcja w przejętej fabryce zostanie wznowiona w ciągu kilku miesięcy.

Równocześnie sprzedano dwie mniejsze fabryki przerabiające drzewo na rzecz producenta i dostawcy drewna spółki Luzales. Zgodę na te transakcje wyrazić musiał resort finansów Rosji, ponieważ sprzedający pochodzili z krajów uznanych przez rosyjski rząd za nieprzyjazne. Teraz poszukiwani są chętni na kupno 14 centów handlowych działających w Rosji pod nazwą Mega.

Według danych za 2021 rok, Rosja dla całej szwedzkiej grupy była dziesiątym rynkiem co do wielkości ze sprzedażą przekraczająca 1,6 miliarda euro, co stanowiło 4 procent przychodów ogółem.

