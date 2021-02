Impel chce rozwijać się w energetyce i przemyśle

Spółka Climbex, która wchodzi w skład Grupy Impel, planuje dalszy rozwój na rynku budownictwa energetycznego oraz serwisu i utrzymania ruchu przemyśle. Firma liczy, że strategia Europejskiego Zielonego Ładu i związana z nią transformacja energetyki zapewni długoterminowe perspektywy w tym sektorze.

Generalne wykonawstwo na celowniku

- W Polsce energetyka zawodowa wciąż oparta jest w znacznym stopniu na paliwach kopalnych, a alternatywą są mniejsze, zakładowe, niskoemisyjne źródła rozproszone. Trend budowania układów kogeneracyjnych jest od kilku lat mocno widoczny, a my w tym zakresie też chcemy wykorzystać swój potencjał - wskazał Binkowski.Jak zaznaczył, przedsiębiorstwa, szczególnie te o dużej mocy wytwórczej, inwestują w budowę własnych układów kogeneracji, bo to opłaca im się bardziej niż inwestycja w inne odnawialne źródła energii.- Stawiają zatem na wydajniejsze instalacje wytwórcze oparte na spalaniu paliw o mniejszej emisyjności, jak biopaliwa, biogaz, gaz ziemny czy gazy odpadowe, powstałe w procesach przemysłowych - wyjaśnił Binkowski. I ocenił: - W najbliższych latach, gdy będzie spadało wykorzystanie węgla, gaz ziemny będzie paliwem przejściowym. Ten proces transformacji jest widoczny już od kilku lat w ciepłownictwie komunalnym oraz przemysłowym i nadal przybiera na sile.Swoich szans Climbex upatruje również w inwestycjach związanych z budową jednostek kogeneracyjnych w kopalniach, gdzie paliwem jest metan, będący z kolei odpadem związanym z wydobyciem węgla.- Ceny za emisję metanu do środowiska sukcesywnie rosną, a dzięki układom kogeneracyjnym zakłady mogą z jednej strony ograniczać emisyjność, a z drugiej - odpadowy metan ponownie wpuścić do obiegu i wykorzystać jako paliwo energetyczne - podkreślił Binkowski. - Obecnie uczestniczymy, jako podwykonawca, w budowie dwóch jednostek kogeneracyjnych o mocy 2 MWe i 2 MWt każda w kopalni Sośnica w Gliwicach. Realizujemy tam prace budowlane, projektowe, dostawy i kompleksowy montaż urządzeń oraz konstrukcji stalowych i rurociągów.Climbex - jak zapowiedział dyrektor Binkowski - zamierza wchodzić w układy konsorcjalne z dostawcami technologii, silników, bloków gazowo-parowych czy biogazowni, aby wspólnie ubiegać się o kontrakty na generalne wykonawstwo inwestycji.- Mam na myśli przedsięwzięcia, które będą odgrywały dużą rolę w ramach szeroko rozumianej transformacji polskiej energetyki. Interesują nas również projekty na budowę infrastruktury dla biogazowni. Jesteśmy na etapie rozmów z partnerami, z którymi moglibyśmy wspólnie realizować tego typu przedsięwzięcia - zapewnił.Binkowski przyznał, że konkurencja na rynku usług serwisów i montaży jest dość duża. Również popyt przedsiębiorstw na rozwiązania wspierające efektywność energetyczną stale rośnie.- Napędzają to wciąż rosnące ceny prądu, szczególnie odczuwalne przez zakłady przemysłowe, a te muszą podejmować próby ograniczania kosztów wytwórczych, by pozostać konkurencyjnym w swojej branży. Wierzymy zatem, że rynek kogeneracyjny będzie dobrze się rozwijał przez najbliższe lata – stwierdził Waldemar Binkowski. - I podsumował: - Liczymy też, że potencjał całej Grupy Impel oraz synergie, które Climbex może uzyskiwać z innymi podmiotami z naszej grupy, pozwolą na skuteczne pozyskiwanie nowych kontraktów.